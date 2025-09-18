Трамп зробив сенсаційну заяву щодо Афганістану: що він хоче

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що США намагаються повернути авіабазу Баграм в Афганістані.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«CША хочуть повернутися в Афганістан: ми намагаємося повернути авіабазу Баграм», — повідомив Трамп.

За його словами, американський уряд має намір знову розмістити там свої війська.

