Світ
826
1 хв

Трамп зробив сенсаційну заяву щодо Афганістану: що він хоче

Трамп заявив про намір США повернутися до Афганістану.

Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що США намагаються повернути авіабазу Баграм в Афганістані.

Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

«CША хочуть повернутися в Афганістан: ми намагаємося повернути авіабазу Баграм», — повідомив Трамп.

За його словами, американський уряд має намір знову розмістити там свої війська.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив несподівану заяву щодо російсько-української війни. За його словами, він думав, що завдяки його «особистим стосункам» з президентом РФ Володимиром Путіним він зможе легко закінчити війну, але це виявилося не так.

Раніше ми писали, Сполученим Штатам і Китаю невигідна поразка Росії, але водночас Пекін і Вашингтон не хочуть допустити краху України. Ані Китаю, ані Сполученим Штатам не потрібне зміцнення РФ. Тут наша біда, що ані США, ані Китаю невигідна повна поразка України, але й невигідна поразка Росії.

