Трамп зробив сенсаційну заяву щодо Афганістану: що він хоче
Трамп заявив про намір США повернутися до Афганістану.
Президент США Дональд Трамп заявив, що США намагаються повернути авіабазу Баграм в Афганістані.
Про це він сказав на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
«CША хочуть повернутися в Афганістан: ми намагаємося повернути авіабазу Баграм», — повідомив Трамп.
За його словами, американський уряд має намір знову розмістити там свої війська.
