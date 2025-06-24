Трамп зробив ще одну заяву про перемирʼя між Іраном та Ізраїлем

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп повідомив, що нібито отримав звернення від Ізраїлю та Ірану щодо припинення війни та досягнення миру.

Про це він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.

«Ізраїль та Іран майже одночасно звернулися до мене і сказали: „МИР!“ Я знав, що час настав. Світ і Близький Схід — справжні ПЕРЕМОЖЦІ! Обидві нації побачать у своєму майбутньому велику ЛЮБОВ, МИР І ПРОЦВІТАННЯ. Вони так багато можуть отримати, але й так багато втратити, якщо зійдуть зі шляху ПРАВЕДНОСТІ та ІСТИНИ», — написав Трамп.

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Зазначимо, що міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що між Іраном та Ізраїлем немає жодної офіційної домовленості про припинення вогню. При цьому він уточнив, що Іран не має наміру продовжувати удари у відповідь, якщо Ізраїль припинить свої дії до 4:00 за тегеранським часом.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль та Іран погодилися на водне припинення вогню.

Пізніше міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що між Іраном та Ізраїлем немає жодної офіційної домовленості про припинення вогню.