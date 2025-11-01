Трамп зробив заяву про наближення "вічного миру"

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером КНР Сі Цзіньпіном, яка відбулася 30 жовтня, призведе до «вічного миру».

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп наголосив, що його зустріч із Сі була чудовою для обох країн.

«Ця зустріч приведе до вічного миру та успіху. Нехай Бог благословить як Китай, так і США», — коротко підсумував результат своєї розмови із Сі Цзіньпіном американський лідер.

Раніше після зустрічі президент США Дональд Трамп заявив, що Китай приєднається до зусиль Вашингтона щодо завершення війни в Україні.

Експерт із близькосхідних справ Кон Кофлін у своїй статті для видання The Telegraph припустив, що зустріч президента США Дональда Трампа з лідером КНР Сі Цзіньпіном може посприяти прориву в його зусиллях щодо припинення війни в Україні, якщо Китай перестане сприяти можливості Кремля продовжувати війну, закуповуючи великі обсяги російської нафти, незважаючи на західні санкції.

Однак, як повідомило Fox News, тема російської нафти не була предметом обговорення на зустрічі з Сі Цзіньпіном, і це підтвердив сам американський президент.

Натомість Трамп заявив, що угоди, досягнуті під час розмови з Сі Цзіньпіном, забезпечать процвітання та безпеку мільйонам американців.