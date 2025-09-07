Трамп зробив гучну заяву про нові санкції проти Росії

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У неділю, 7 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії через війну в Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Таку заяву американський лідер зробив на брифінгу в Білому домі.

Раніше про готовність Сполучених Штатів посилити економічний тиск на державу агресорку заявив міністр фінансів США Скотт Бессент в інтерв’ю NBC News.

При цьому умовою нових санкцій він назвав приєнання до тиску на Росію країн Євросоюзу.

Очільник американського Мінфіну наголосив, що якщо США та ЄС запровадять вторинні санкції та додаткові тарифи проти країн, які купують російську нафту, то економіка держави-агресорки буде в повному колапсі.

Нагадаємо, за інформацією видання Axios, Білий дім доручив Міністерству фінансів скласти список санкцій, які Європа могла б запровадити проти Росії. Йдеться про повне припинення закупівель російської нафти та газу. Крім того, США пропонують, щоб Євросоюз запровадив додаткові мита для Індії та Китаю.