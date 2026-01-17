- Дата публікації
Трамп зробив заяву про нового лідера Ірану
Американський президент звинуватив режим аятоли Хаменеї у репресіях та насильстві, на які він покладається для управління країною.
У суботу, 17 січня, президент США Дональд Трамп заявив про необхідність покласти край правлінню верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який керує країною уже 37 років. Він стверджує, що настав час шукати нового лідера в Ірані.
Про це повідомляє видання Politico.
Такі заяви Трампа прозвучали невдовзі після того, як на акаунті Алі Хаменеї на платформі X було опубліковано серію повідомлень зі звинуваченнями президента США у відповідальності за смертельне насильство та заворушення в Ірані.
«Ми визнаємо президента США винним у жертвах, збитках та наклепі, які він завдав іранській нації», — йдеться в одному з дописів.
У відповідь Трамп звинуватив режим аятоли Хаменеї у репресіях та насильстві, на які він покладається для управління країною.
«Як лідер країни, він винний у повному знищенні країни та застосуванні насильства на рівні, якого раніше не було», — сказав американський президент.
За його словами, верховний лідер Ірану не займається належним управлінням своєю країною, а вбиває людей тисячами, щоб зберегти над нею контроль.
«Лідерство — це про повагу, а не про страх і смерть», — додав Трамп.
Президент США загалом засудив Хаменеї та іранську систему управління.
«Ця людина — хвора людина, яка повинна належним чином керувати своєю країною та припинити вбивати людей. Його країна — найгірше місце для життя у світі через погане керівництво», — заявив він.
Нагадаємо, раніше аятола Алі Хаменеї підтвердив, що внаслідок протестів в Ірані загинули «кілька тисяч» людей, однак категорично відкинув провину силовиків.