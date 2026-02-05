Трамп зробив заяву про свій третій президентський термін

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп не виключив можливості балотуватися на третій термін.

В інтерв’ю для NBS News на запитання журналіста, чи існує варіант його переобрання, Трамп відповів, що це «було б дуже цікаво».

«Не знаю, це було б цікаво. Але уявіть, як би нудно стало, якби я дав вам ту відповідь, яку ви очікуєте. Було б набагато менш захопливо. Я роблю це лише з однієї причини — щоб знову зробити Америку великою, і саме цим ми зараз займаємося», — cказав він.

Нагадаємо, 20 січня 2025 року Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США.

Це вже другий президентський термін республіканця. На президентській посаді Трамп уже перебував від 2017-го до 2021 року. Таким чином він є другим в історії США президентом, терміни правління якого не йдуть поспіль.

Ще під час передвиборчої кампанії він часто повторював, що вважає одним із пріоритетів зовнішньої політики припинення війни в Україні. Зробити цього досі не вдалося. Попри місяці переговорів та особисту зустріч з Володимиром Путіним, бойові дії тривають, так само, як і обстріли мирних українців.

На той момент амбітна риторика вже навряд чи могла здивувати хоч когось. За час своєї виборчої кампанії Трамп понад півсотні разів обіцяв зупинити кровопролиття в Україні за добу, часто додаючи, що зробить це ще до інавгурації.