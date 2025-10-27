- Дата публікації
Трамп зробив заяву про участь у наступних виборах президента США
Трамп назвав Джей Ді Венса та Марко Рубіо головними альтернативними претендентами, оскільки Конституція забороняє йому балотуватися на третій термін.
Президент США Дональд Трамп «не думав» про те, щоб балотуватися знову. Водночас висловився щодо того, хто може очолити Республіканську партію після його відходу з посади, назвавши державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса головними претендентами на президентську номінацію 2028 року.
Про це пише Рolitico.
«У нас є справді хороші люди», — сказав Трамп щодо того, щоб балотувався у президенти США 2028 року.
Президент США Дональд Трамп казав про це 27 жовтня під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One дорогою до Японії.
Він висловився і щодо того, хто може очолити Республіканську партію після його відходу з посади, назвавши державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса головними претендентами на президентську номінацію 2028 року.
Трамп залишив відчиненими двері для себе
«Я б із задоволенням це зробив (балотувався би 2028 року — ред.) — у мене найкращі показники за всю історію», — сказав Трамп.
Проте він додав, що «насправді не думав» про те, щоб балотуватися знову.
Коли його попросили назвати конкретні імена, Трамп кивнув у бік Рубіо, який зайшов до прескабіни, щоб поговорити з журналістами.
«У нас чудові люди — мені не потрібно про це говорити. Один із них стоїть прямо тут», — сказав Трамп.
Далі він похвалив свого віцепрезидента, Венса.
«Очевидно, що Джей Ді чудовий. Віцепрезидент чудовий. Я не впевнений, що хтось наважиться балотуватися проти цих двох», — сказав Трамп.
