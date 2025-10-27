Трамп зробив заяву про участь у наступних виборах президента США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп «не думав» про те, щоб балотуватися знову. Водночас висловився щодо того, хто може очолити Республіканську партію після його відходу з посади, назвавши державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса головними претендентами на президентську номінацію 2028 року.

Про це пише Рolitico.

«У нас є справді хороші люди», — сказав Трамп щодо того, щоб балотувався у президенти США 2028 року.

Реклама

Президент США Дональд Трамп казав про це 27 жовтня під час спілкування із журналістами на борту літака Air Force One дорогою до Японії.

Він висловився і щодо того, хто може очолити Республіканську партію після його відходу з посади, назвавши державного секретаря Марко Рубіо та віцепрезидента Джей Ді Венса головними претендентами на президентську номінацію 2028 року.

Трамп залишив відчиненими двері для себе

«Я б із задоволенням це зробив (балотувався би 2028 року — ред.) — у мене найкращі показники за всю історію», — сказав Трамп.

Проте він додав, що «насправді не думав» про те, щоб балотуватися знову.

Реклама

Коли його попросили назвати конкретні імена, Трамп кивнув у бік Рубіо, який зайшов до прескабіни, щоб поговорити з журналістами.

«У нас чудові люди — мені не потрібно про це говорити. Один із них стоїть прямо тут», — сказав Трамп.

Далі він похвалив свого віцепрезидента, Венса.

«Очевидно, що Джей Ді чудовий. Віцепрезидент чудовий. Я не впевнений, що хтось наважиться балотуватися проти цих двох», — сказав Трамп.

Реклама

Нагадаємо, раніше президент США Трамп оголосив про «мир на Близькому Сході» і закликав Ізраїль припинити бомбардування Гази. Він заявив, що угруповання ХАМАС нібито готове до тривалого миру.