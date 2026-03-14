Трамп зробив заяву про угоду з Іраном

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що влада Ірану начебто пропонує «укласти угоду», не надавши жодних подробиць такої пропозиції. Ця заява пролунала на тлі військової операції, яку США та Ізраїль ведуть проти Ірану уже 2 тижні.

Про це американський президент написав у суботу, 14 березня, у своїй соціальній мережі Truth Social.

Дональд Трамп знову заявив, що Іран уже повністю розгромлений, але угода, яку влада цієї країни начебто пропонує, не влаштовує американського президента.

Реклама

Він також використав допис у соціальних мережах для чергової критики ЗМІ, які не повідомляють про успіхи американської армії на Близькому Сході.

«Фейкові ЗМІ ненавидять повідомляти про те, як добре американські військові впоралися з Іраном, який повністю розгромлений і хоче укласти угоду — але не ту угоду, яку я б прийняв!» — написав президент США.

Як повідомлялося раніше, у четвер, 12 березня, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати вже нібито отримали перемогу у війні з Іраном.

Минулого тижня американський президент заявив, що США не укладатимуть з Іраном жодної угоди і мають намір прийняти лише його беззастережну капітуляцію.

Реклама

Напередодні, 13 березня, Дональд Трамп заявив, що США завдали Ірану «сильної шкоди», але це ще не кінець. Він анонсував завдання «дуже сильного удару» протягом наступного тижня.

Нагадаємо, видання Axios із посиланням на власні джерела в американській адміністрації повідомило, що президент США Дональд Трамп відхилив пропозицію російського лідера Володимира Путіна щодо вивезення збагаченого урану з Ірану до Росії. Москва пропонувала такий крок як частину угоди про припинення війни.