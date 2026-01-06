Трамп зробив заяву про виробництво американської зброї

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою критикою на адресу американських оборонних підрядників, закликавши їх негайно збільшити темпи виробництва озброєння.

Про це повідомляє Clash Report.

Під час свого виступу він підкреслив, що попри технологічну перевагу Штатів, бюрократичні затримки та повільні виробничі цикли стають серйозною перешкодою для національної безпеки.

«Ніхто не має такої якості зброї, як ми. Проблема в тому, що ми не виробляємо її достатньо швидко. Ми збираємося почати виробляти її набагато швидше. Ми будемо дуже жорсткими з компаніями. У нас найкраща зброя у світі, але це займає занадто багато часу», — сказав він.

