Світ
328
1 хв

Трамп зробив гучну заяву про завершення війни у Газі

Війна між ХАМАСом та Ізраїлем вважається офіційно завершеною, заявив Трамп.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Американський лідер Дональд Трамп виступив у парламенті Ізраїлю. Він заявив, що війна у Газі офіційно закінчена.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час візиту до Тель-Авіва.

«Це великий день. Зовсім новий початок. Я думаю, нічого подібного ще не було. Любов, яку я бачив на вулицях, була просто неймовірною», — сказав він.

Трамп також висловив впевненість, що ХАМАС дотримуватиметься припинення вогню.

Не оминув увагою очільник Штатів і питання звільнення заручників.

«Ми так раді за них. Вони будуть щасливі та проживуть прекрасне життя. Вони були дуже хоробрими».

Нагадаємо, 13 жовтня, бойовики ХАМАС передали представникам «Червоного хреста» перших ізраїльських заручників, яких утримували у Секторі Гази. Наразі їх семеро. Звільнення відбулося після домовленостей про перемир’я в Секторі Газа.

Представники МКЧХ мають передати звільнених людей ізраїльським силам безпеки. Невдовзі вони прибудуть до Ізраїлю, де зустрінуться зі своїми родинами.

