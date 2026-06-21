Трамп зробив заяву щодо Ормузької протоки: що вирішили на тлі перемир’я з Іраном

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що під час дії режиму припинення вогню з Іраном у районі Ормузької протоки протягом 60 днів не стягуватимуть жодних зборів за прохід суден.

Про це американський лідер повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, протягом двох місяців дії перемир’я в районі стратегічно важливої Ормузької протоки жодні фінансові збори для проходу не діятимуть.

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«Після завершення цього 60-денного періоду жодних зборів також не буде, якщо тільки вони не будуть запроваджені Сполученими Штатами Америки на свою користь», — заявив президент США.

Трамп також наголосив, що такий сценарій можливий у разі, якщо відповідна угода не буде остаточно завершена. У такому випадку, за його словами, США можуть запровадити власні платежі як компенсацію за «послуги, надані як янгол-охоронець країнам Близького Сходу», маючи на увазі американську роль у забезпеченні безпеки регіону.

Заява пролунала на тлі напруженої ситуації довкола Ірану та міжнародних побоювань щодо можливого перекриття Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світового експорту нафти.

Загроза зриву мирних домовленостей

Нещодавно Сполучені Штати та Іран офіційно заявили про досягнення мирної угоди, яку планували підписати 19 червня у Женеві за посередництва Пакистану. Одразу після цих успішних дипломатичних кроків Дональд Трамп анонсував негайне зняття американської блокади та відкриття транзиту Ормузькою протокою.

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Зі свого боку лідери країн G7 публічно висловили готовність підтримати план Вашингтона щодо швидкого розмінування та відновлення безпечного судноплавства у цьому регіоні. Однак європейські союзники наголосили на необхідності отримати надійні довгострокові гарантії від Тегерана, перш ніж відправляти туди свої військові кораблі.

Попри гучні заяви про історичне примирення між США та Іраном, керівництво Ізраїлю відмовилося підкорятися цим рішенням, наголосивши на своєму статусі незалежної держави. Ізраїльські посадовці дали чітко зрозуміти, що американська угода не є для них обов’язковою та не зупинить їхніх військових операцій.

Міжнародні експерти зазначали, що нормалізація торговельного руху та повернення до довоєнних обсягів перевезень у будь-якому разі вимагатиме щонайменше кількох тижнів злагодженої роботи. Водночас ця близькосхідна угода мала б дозволити адміністрації Трампа більше сконцентруватися на військовій допомозі та переговорних процесах щодо України.

Нагадаємо, напередодні, 18 червня, Сполучені Штати Америки скасували обмеження на морський рух до іранських портів і прибережних районів. Відповідне рішення було ухвалене за дорученням президента США Дональда Трампа.

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