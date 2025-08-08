Трамп зробив заяву щодо зустрічі з Путіним

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У п’ятницю, 8 серпня, президент США Дональд Трамп анонсував майбутню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це він сказав на брифінгу після підписання мирної угоди між Вірменією та Азербайджаном, передає Clash Report.

«Ми збираємося провести зустріч з Росією, почнемо з Росії», — сказав Трамп про імовірну зустріч з Путіним.

Він додав, що місце проведення буде дуже популярним.

«Я не хочу оголошувати це зараз, оголошу пізніше сьогодні», — зауважив президент США.

«Я зустрінуся з Путіним дуже скоро. Він також хоче зустрітися якомога швидше», — зазначив при цьому американський лідер, не назвавши дату запланованої зустрічі.

Президент США не став називати зустріч з Путіним «останнім шансом» для Росії.

«Мені не подобається використовувати термін „останній шанс“, — сказав він.

Трамп також додав, що в угоді щодо України варто очікувати обмін територіями.

«Деякі повернуться, деякі зміняться. Буде деякий обмін територіями», — пояснив він.

Нагадаємо, раніше високопоставлений чиновник Білого дому повідомив британському виданню Sky News, устріч президента США Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна, на якій лідери будуть обговорювати припинення війни в Україні, запланована на кінець наступного тижня.

Як повыдомлялося, італійська прем’єр-міністерка Джорджа Мелоні погодилася організувати зустріч Трампа і Путіна в Римі. Однак Кремль відкидає цей варіант, оскільки вважає італійський уряд надто «проукраїнським». Натомість більш вірогідним місцем проведення саміту вважаються Об’єднані Арабські Емірати.

За інформацією видання Bloomberg, США та Росія розглядають угоду, яка може заморозити війну в Україні, закріпивши за Кремлем контроль над окупованими територіями.