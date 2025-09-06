Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент Дональд Трамп від часу свого другого приходу в Білий дім повністю знищив авторитет США як світової наддержави, перетворивши свою країну на міжнародне посміховисько, з яким рахуються усе менше.

Про це йдеться в публікації американського журналу The Atlantic.

Про неповагу до США з боку світових диктаторів, як вважає автор публікації, свідчить те, що Трампа не запросили на саміт у Пекіні з нагоди 80-ї річниці капітуляції Японії у Другій світовій війні. Хоча саме Сполучені Штати внесли основний вклад у розгром Японської імперії, який китайські комуністи тепер записують на свій рахунок.

При цьому американський президент, на думку автора публікації, відреагував на цю ситуацію не так, як мав би лідер світової наддержави, написавши пост в соцмережі про пекінську «змову» проти США.

«Трамп відреагував на своє виключення з гала-концерту в Пекіні, поводячись точнісінько як лідер третього рівня, яким його, здається, вважають Сі, Путін і Кім», — йдеться у статті.

Автор публікації наголосив, що авторитарні лідери використовують некомпетентність Трампа і мають при цьому добрі стосунки з американським президентом. Натомість союзники США змушені весь час заспокоювати його его.

У статті назвали головну проблему адміністрації Трампа — відсутність команди компетентних бюрократів, здатних робити усю роботу за нього, як це було у часи його першої каденції. Цього разу він зібрав навколо себе некомпетентних підлабузників, які віддані йому особисто.

Зовнішню політику Білого дому автор публікації називає продовженням особистих інтересів Трампа, пов’язаних насамперед з бажанням отримати Нобелівську премію миру.

«Не дивно, що чоловіки, які зібралися в Пекіні — три автократи [тобто голова КНР Сі Цзіньпін, російський президент Володимир Путін та лідер КНДР Кім Чен Ин], чиї країни колективно направляють сотні одиниць ядерної зброї на Сполучені Штати — сміливо поводяться так, ніби вони навіть не замислюються про Трампа чи країну, яку він очолює», — йдеться у публікації The Atlantic.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у своєму дописі в соцмережі Truth Social під час саміту в Пекіні з нагоди 80-річчя закінчення Другої світової віни побажав китайському лідеру та народові Китаю «великого і тривалого свята».

«Передайте, будь ласка, мої найтепліші вітання Володимиру Путіну та Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки», — водночас додав він.

Згодом президент Росії Володимир Путін запевнив американського президента Дональда Трампа, що за всі чотири дні міжнародного форуму в Китаї ніхто з присутніх не сказав жодного поганого слова про чинну адміністрацію Білого дому.

Російський лідер додав, що вважає «жартом» слова Трампа про «змову проти США».

У Китаї теж висловивили свою незгоду з припущенням Трампа про змову лідерів КНР Сі Цзіньпіна, Північної Кореї Кім Чен Ина та Росії Володимира Путіна проти Америки. На заяву президента США відреагував чиновник нижчого рангу — речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь.