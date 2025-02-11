Трамп зупинив дію закону, який забороняє американцям давати хабарі іноземним посадовцям

Американський президент вважає, що цей закон добре виглядає лише на папері, а на практиці стає “катастрофою”.

Президент США Дональд Трамп зупинив дію закону який забороняє американським компаніям та громадянам давати хабарі іноземним посадовцям.

Текст цього документа опубліковано на сайті Білого дому.

Внесені зміни до закону про корупцію за кордоном (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) від 1977 року американський президент пояснив потребами національної безпеки та економічної конкурентоспроможності США.

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“Надмірне і непередбачуване застосування FCPA щодо американських громадян і компаній — нашим власним урядом — для звичайних ділових практик в інших країнах не тільки витрачає обмежені ресурси прокуратури, які можна було б присвятити збереженню американських свобод, але й активно шкодить американській економічній конкурентоспроможності та, отже, національній безпеці”, - йдеться у тексті указу Дональда Трампа.

Цим документом президент США наказав призупинити нові розслідування на 180 днів та переглянути поточні корупційні справи. Він також розпорядився розробити нові, менш суворі правила застосування закону і передати більше контролю над розслідуваннями генеральній прокурорці Пем Бонді.

Як повідомляє Financial Times, американський президент вважає, що цей закон добре виглядає лише на папері, а на практиці стає “катастрофою”.

"Якщо американець їде в іншу країну і починає там вести бізнес – законно, легітимно чи ще якось – це майже гарантоване розслідування та обвинувачення, і через це ніхто не хоче вести справи з американцями", – цитує видання американського президента.

Нагадаємо, американський лідер Дональд Трамп заявив, що Україна по суті погодилася передати США рідкісноземельні метали на суму 500 млрд доларів. Він пояснив, що це таке собі повернення коштів, спрямованих Вашингтоном на підтримку Києва.

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