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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Трамп зупинив ядерну війну, яка могла забрати мільйони життів — Білий дім

Трамп вважає, що торгівля з Індією та Пакистаном допомогла уникнути трагедії.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Війна між Індією та Пакистаном могла забрати мільйони людських життів, але її вдалося зупинити.

Про це розповів президент США Дональд Трамп під час брифінгу в Білому домі.

«Я сказав, ну давайте, будемо багато торгувати з вами. Давайте це припинимо, давайте це припинимо. Зупинити — будемо торгувати, не зупинити — торгівлі не буде. Ніхто не використовував торгівлю так, як я. Ох, це я вам кажу. І раптом вони сказали, мабуть, зупинимося. І вони це зробили, і вони це зробили з багатьох причин. Але торгівля — одна з головних. Будемо багато торгувати з Пакистаном. Будемо багато торгувати з Індією. Зараз ведемо переговори з Індією. Скоро почнемо переговори з Пакистаном. І ми зупинили ядерний конфлікт. Думаю, могла бути погана ядерна війна, мільйони людей могли загинути. Тому я дуже цим пишаюся», — сказав він.

Нагадаємо, 22 квітня в індійському Кашмірі бойовики обстріляли туристів — загинули 26 осіб. Після цього між Індією та Пакистаном почалася ескалація: сторони обмінялися обстрілами і звинуватили одна одну у провокаціях. Пакистан оголосив операцію «Буньян ан-Марсус», Індія відповіла ударами та знищила дрони. Сутички тривали, зокрема, в ніч проти 9 травня.

10 травня після тривалих перемовин за посередництва США Індія та Пакистан уклали угоду про негайне припинення вогню.

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