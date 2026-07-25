Трамп зупинив воєнну операцію проти Ірану: що відомо про таємні переговори у Тегерані

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати призупинили масштабну воєнну операцію проти Ірану. У п’ятницю президент США Дональд Трамп відхилив черговий план військових та наказав утриматися від нових атак, тим самим перервавши 13-денну серію щоденних бомбардувань.

Про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на власні джерела.

За даними журналістів, хоча американське військове командування продовжує розробляти сценарії можливого відновлення масштабних бойових дій, відповідного наказу від Білого дому наразі немає.

Реклама

Переговори про Ормузьку протоку та деескалація

Зміна позиції Вашингтона відбулася на тлі важливих дипломатичних зрушень. Напередодні до Тегерана прибула делегація з Оману для посередництва у перемовинах щодо розблокування Ормузької протоки — одного з найважливіших морських шляхів для світового транзиту нафти.

Як зазначає Axios, сторонам вдалося досягти суттєвого прогресу, а підписання або оголошення домовленостей можливе вже цими вихідними.

Рішення про тимчасову паузу в ударах підтвердив і сам американський лідер.

«Ми повністю готові діяти, але зараз ми ведемо з ними переговори», — заявив Дональд Трамп, комбінуючи дипломатію із загрозою застосування сили.

Реклама

Раніше ми писали про те, що Іран отримав ультиматум від Трампа: під ударом можуть опинитися важливі об’єкти.

Новини партнерів