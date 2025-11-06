Трамп зустрінеться з лідерами 5 країн, які перебували під впливом Росії

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У четвер, 6 листопада, президент США Дональд Трамп у Білому домі зустрінеться з лідерами п’яти країн Центральної Азії — Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. Усі вони десятиліттями перебували під впливом Росії.

Про це повідомляє Reuters.

Переговори відбуваються на тлі загострення конкуренції за величезні мінеральні ресурси Центральної Азії. Цей регіон, де проживає близько 84 мільйонів осіб, має значні запаси урану, міді, золота, рідкісноземельних елементів та інших стратегічних ресурсів.

Вашингтон прагне зміцнити позиції в країнах, які десятиліттями перебували під домінуванням Росії і все активніше співпрацюють з Китаєм.

США шукають нові партнерства в галузі видобутку та переробки стратегічних мінералів, енергетики та транспортних маршрутів, що дозволяють обминати геополітичних суперників.

Формат C5+1, створений у 2015 році, об’єднує США та п’ять держав Центральної Азії для розвитку співробітництва в економіці, енергетиці та безпеці.

За словами директорки Центру стратегічних та міжнародних досліджень Грейслін Баскаран, адміністрація Трампа має намір просувати не лише міжурядові ініціативи, а й комерційні проекти, які забезпечать США доступ до найважливіших ресурсів регіону.

«Вашингтон шукає точки опори через стратегічні проекти», — зазначила вона.

Минулого тижня регіон відвідав заступник держсекретаря США Крістофер Ландау. Він побував у Казахстані та Узбекистані — найбільших економіках Центральної Азії.

В Астані Ландау зустрівся з президентом Касим-Жомартом Токаєвим, щоб обговорити розвиток партнерства у сферах енергетики, критичних мінералів, транспорту та логістики.

У Ташкенті він провів переговори щодо питань економіки та безпеки, повідомила прес-служба Держдепартаменту.

Казахстан залишається найбільшим виробником урану у світі — на його частку припадає майже 40% світового видобутку. Узбекистан входить до п’ятірки лідерів галузі.

Разом ці країни забезпечують більш як половину глобального обсягу урану — ключового ресурсу для атомної енергетики США. Росія, у свою чергу, постачає близько 20% американського імпорту урану.

Адміністрація Трампа також бере участь у переговорах про надання американській компанії Cove Capital доступу до одного з найбільших у світі родовищ вольфраму, що не розробляються, розташованих в Казахстані. Крім того, компанія підписала угоду з Міністерством гірничодобувної промисловості Узбекистану щодо проведення геологорозвідувальних робіт на перспективних ділянках.

На думку Кейт Маллінсон, партнера лондонської консалтингової компанії PRISM Strategic Intelligence, можливості США та Європи в регіоні залишаються обмеженими.

Хоча держави Центральної Азії прагнуть збалансувати вплив Китаю, залучаючи західні інвестиції, посилення присутності Пекіна та прагнення Москви зберегти контроль над своїм «ближнім зарубіжжям» стримуватимуть розширення західного впливу та доступ до стратегічних ресурсів регіону.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп відмовився від участі у саміті G20, який відбудеться у Південно-Африканській Республіці, та заявив, що ПАР взагалі не має бути членом цієї групи провідних економік.