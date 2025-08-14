Трамп зустрінеться з Путіним, щоб "подивитися йому в очі" – речниця Білого дому

Керолайн Левітт / © скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп погодився зустрітися з Путіним, бо хоче «подивитися йому в очі» і спробувати зупинити війну в Україні

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт.

Левітт впенена, що завдяки Трампу «був досягнутий прогрес у врегулюванні війни в Україні протягом останніх семи місяців». Заслугою Трампа вона називає переговори в Туреччині і звільнення полонених. Про те, що кількість російських ударів по цивільних під час президенства Трампа збільшилася, Левітт «не похвалилася».

«Російський президент просив про цю зустріч з президентом завтра, і президент хоче вичерпати всі варіанти, щоб спробувати довести цю війну до мирного вирішення», — сказала речниця Білого дому.

Левітт зізналася, що Трамп зустрічається з Путіним, бо хоче «подивитися йому в очі».

«І тому те, що буде після цієї зустрічі, залежить від президента Трампа, і це частково причина, чому він туди їде. У нього неймовірна інтуїція, і він хоче сісти, подивитися російському президенту в очі та побачити, якого прогресу можна досягти, щоб просунути справу вперед, припинити цю жорстоку війну та відновити мир», — скала речниця.

Чи запровадить Трамп санкції, якщо переговори будуть безрезультативними

«Одна з найкращих рис стилю ведення переговорів президента Трампа полягає в тому, що він дуже мудро не розголошує кроки, які він може зробити чи не зробити в майбутньому. І, безумовно, президент має в своєму розпорядженні безліч інструментів, які він міг би використати за потреби. Але він завжди казав, що дипломатія та переговори — це його основний спосіб сподіватися покласти край цій війні. І саме це він прагнутиме зробити завтра», — сказала Левітт.

Вона визнала, що є санкції та багато інших заходів, які Трамп міг би використати проти РФ.

«Це не те щоб він хотів, але він готовий. Але знову ж таки, дипломатія та переговори завжди були шляхом для цього президента, і це частково пов’язано з його прийняттям прохання російського президента провести цю зустріч особисто завтра», — підсумувала спікерка.

Нагадаємо, що у грудні 2019 року напередодні «нормандської зустрічі» президент Зеленський також казав, що їде до Парижа подивитися Путінові в очі.

«Я хочу побачити людину і я хочу привезти з „Нормандії“ розуміння і відчуття, що дійсно всі хочуть поступово закінчити цю трагічну війну. Я це зможу точно зрозуміти за столом», — був впевнений тоді Зеленський.

Після цієї зустрічі Зеленський сказав, що вісім годин «дивився Путіну в очі».

«Ми вісім годин дивилися один одному у вічі, ми можемо домовлятися», — говорив президент України. Через понад два роки Путін почав повномасштабне вторгення.