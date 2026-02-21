Трамп зважує удар по Ірану, серед варіантів — ліквідація Хаменеї — Axios

Дональд Трамп / © Associated Press

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає широкий спектр можливих варіантів щодо Ірану — від поступок у ядерних переговорах до ударів по ключових фігурах і навіть можливості сприяти зміні режиму, повідомляє Axios із посиланням на високопоставлених американських посадовців.

Переговори та дипломатія

За останні тижні представники Ірану й США проводять непрямі переговори у спробі залагодити конфлікт навколо іранської ядерної програми. З одного боку, Іран висловив готовність продовжити діалог, зокрема дозволивши говорити про негативну збагачення урану на символічному рівні, але головні розбіжності залишаються.

Іранський заступник міністра закордонних справ Аббас Арагчі стверджував, що США не вимагали повної відмови від збагачення урану під час останніх переговорів у Женеві, але адміністрація США наполягає на гарантіях мирного характеру програми.

Водночас у Білому домі дали Ірану чіткий часовий коридор — від 10 до 15 днів — на досягнення домовленостей, і пригрозили «серйозними наслідками» у разі провалу дипломатії.

Опції адміністрації США

Згідно з Axios, у Вашингтоні розглядають такі можливі варіанти дій:

Дозволити обмежене «символічне» збагачення урану з боку Ірану в рамках угоди — компроміс, метою якого є стримування ядерних амбіцій Тегерана без повного розпаду переговорів.

Продовжувати військове планування, яке включає навіть крайні варіанти. За словами посадовців, не виключений сценарій, який передбачає удари по лідерам Ірану — у тому числі по верховному лідеру Алі Хаменеї та ключових членах його оточення — або по інших стратегічних цілях.

У самій статті зазначається, що остаточного рішення про атаку ще немає — Трамп і його команда можуть ухвалити або дипломатичний, або військовий шлях, або ж поєднати обидва підходи залежно від динаміки переговорів і поведінки Тегерана.

Військовий тиск і нарощування сили

Паралельно з дипломатією США активізували воєнне планування і розгортання військ у регіоні. Аналітики вважають, що це один із засобів тиску на Іран, щоб примусити його погодитися на угоду, або створити умови для дій у випадку провалу переговорів.

Зокрема, збройні сили США стягнули значні сили до Перської затоки та східного Середземномор’я — це найбільше нарощування потужностей з часів Іраку 2003 року, про що повідомляли джерела на рівні оборони й дипломатії.

Аналітики припускають, що в разі ескалації удари можуть спочатку торкнутися оборонних систем та військових об’єктів Ірану, а далі — і політичних чи військових лідерів, якщо таке рішення буде ухвалене.

Позиції Трампа та міжнародний контекст

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що зміна режиму в Ірані могла б стати найкращим результатом, якщо переговорні зусилля зазнають краху. Це твердження він робив на тлі критики режиму Тегерана за придушення протестів та наполягав на тиску на іранську владу через політико-дипломатичні та військові механізми.

Також повідомляється, що співпраця між США та Ізраїлем включає обговорення тиску на іранський нафтовий експорт, зокрема поставки до Китаю, як ще один спосіб економічно послабити Іран.

Реакція Ірану

Іранський уряд і духовне керівництво під керівництвом Алі Хаменеї категорично заперечують вимоги щодо повного припинення ядерної програми і називають ряд американських вимог неприйнятними.

Хаменеї та його оточення також неодноразово попереджали, що будь-яка військова атака на їхню країну або на лідерів буде сприйнята як оголошення війни, що може спричинити значну ескалацію конфлікту в регіоні.

Що очікувати далі

На даний момент позиція адміністрації США залишається двопуттєвою: з одного боку, діалог ще не закінчився, і є шанс на компроміс, з іншого — якщо переговори зірвуться, розглядаються й гібридні сценарії, які поєднуватимуть дипломатію з військовим тиском чи прямими діями.

Експерти зазначають, що рішення Трампа щодо Ірану може стати визначальним для безпеки на Близькому Сході в найближчі тижні та вплинути на міжнародну стабільність, а також на майбутнє ядерної нерозповсюджувальної архітектури.

Що передувало

На тлі посилення напруженості між адміністрацією президента США Дональда Трампа і режимом Ірану Пентагон переміщує ударну авіаносну групу з Південно-Китайського моря до зони відповідальності Центрального командування США, яка включає Близький Схід.

14 січня агентство Reuters із посиланням на джерела повідомило, що втручання США в ситуацію в Ірані є ймовірним і може відбутися протягом 24 годин.

Президент США Дональд Трамп заявив про необхідність покласти край правлінню верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, який керує країною уже 37 років. Він стверджує, що настав час шукати нового лідера в Ірані.

Згодом Трамп заявив про перекидання великого американського флоту у напрямку Ірану та пригрозив значно жорсткішою атакою у разі відмови Тегерана від переговорів щодо ядерної програми.