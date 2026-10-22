Ілон Маск та Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп зателефонував Ілону Маску й попросив зняти обмеження швидкості для військового Starlink в Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на американських та українських посадовців.

Реклама

Трамп зателефонував Маску через Starlink в Україні: що відомо

За даними джерел, президент США був розчарований через обмеження швидкості Starlink до 161 км/год, адже це заважало роботі українських ударних дронів і безпілотників-перехоплювачів.

Реклама

Повідомляється, що в четвер, 21 жовтня, невдовзі після переговорів, посадовці зафіксували покращення функціонування мережі. Попри те, що окремі українські чиновники вказують на відсутність повного відновлення роботи системи, швидкість з’єднання вже зросла. Українські військові підрозділи під час перших випробувань також відзначили стабільнішу роботу Starlink.

Експерт з питань війни Росії в Україні з Фонду Карнеґі за міжнародний мир Майкл Кофман зазначив, що скасування обмежень швидкості значно посилить здатність України завдавати ударів на оперативну глибину та дасть змогу ширше використовувати реактивні дрони-перехоплювачі.

Проблеми зі Starlink в Україні — останні новини

Нагадаємо, за словами президента Володимира Зеленського, обладнання Starlink та Starshield на фронті припиняє працювати під час руху на швидкості 130–161 км/год.

Також Зеленський повідомив, що повноцінну роботу Starlink в Україні досі не відновили, а Київ чекає на нову інформацію від США.

Реклама

Раніше повідомлялося, що американський мільярдер Ілон Маск особисто розпорядився обмежити роботу супутникового зв’язку Starlink, який використовують українські військові. Перед ухваленням рішення він спілкувався з президентом США Дональдом Трампом.

Попри це Ілон Маск заявляв, що обмеження роботи Starshield для України є рішенням американської влади, а не SpaceX.

Варто зауважити, що збої в роботі супутникових систем Starlink і Starshield, за повідомленнями військових, призвели до втрати українських дронів на понад $1 млн і зупинення більшості бойових вильотів на три доби.

Новини партнерів