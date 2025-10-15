Президент США звернувся до Путіна / © ТСН

Американський президент Дональд Трамп звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити бойові дії та зупинити кровопролиття.

Про це Трамп сказав під час пресконференції з директором ФБР, передає Clash Report.

«І все, чого ми хочемо від президента Путіна, — щоб він зупинив це. Припинив убивати українців і припинив убивати росіян, бо він убиває багато росіян», — заявив Трамп.

За словами американського президента, мирне врегулювання конфлікту є головною метою, а продовження війни лише посилює страждання обох народів.

Також президент США Дональд Трамп прокоментував військові плани України, зазначивши, що Київ «хотів би перейти в наступ». За його словами, ЗСУ планують перейти у наступ.

Раніше Дональд Трамп вже висловлював розчарування поведінкою російського диктатора Володимира Путіна, з яким раніше мав «дуже хороші стосунки».

Нагадаємо, про зустріч 17 жовтня двох президентів. Лідери України та США проведуть переговори у п’ятницю.