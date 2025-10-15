- Дата публікації
Трамп звернувся до Путіна з єдиною вимогою — що він сказав
Президент США зробив гучну заяву щодо війни Росії проти України.
Американський президент Дональд Трамп звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом припинити бойові дії та зупинити кровопролиття.
Про це Трамп сказав під час пресконференції з директором ФБР, передає Clash Report.
«І все, чого ми хочемо від президента Путіна, — щоб він зупинив це. Припинив убивати українців і припинив убивати росіян, бо він убиває багато росіян», — заявив Трамп.
За словами американського президента, мирне врегулювання конфлікту є головною метою, а продовження війни лише посилює страждання обох народів.
Також президент США Дональд Трамп прокоментував військові плани України, зазначивши, що Київ «хотів би перейти в наступ». За його словами, ЗСУ планують перейти у наступ.
Раніше Дональд Трамп вже висловлював розчарування поведінкою російського диктатора Володимира Путіна, з яким раніше мав «дуже хороші стосунки».
Нагадаємо, про зустріч 17 жовтня двох президентів. Лідери України та США проведуть переговори у п’ятницю.