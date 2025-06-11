Трамп звернувся з проханням до прем'єра Ізраїлю щодо Сектору Гази та Ірану – CNN

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп звернувся до прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з проханням припинити війну в Газі та не погрожувати атакою на Іран.

Про це повідомляє CNN з посиланням на осіб, знайомих зі змістом розмови двох лідерів, яка відбулася у понеділок, 9 червня.

Пізніше Трамп сказав, що його розмова з Нетаньягу пройшла «дуже добре, дуже гладко».

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Заклик до Ізраїлю змінити курс пролунав на тлі того, що Вашингтон наполягає на ядерній угоді з Іраном та бере участь у непрямих переговорах з ХАМАС щодо припинення вогню в Газі.

Як зазначає CNN, Трамп і Нетаньягу, схоже, дедалі більше розходяться в поглядах щодо війни в Газі яка триває вже понад 20 місяців. Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що його воєнні цілі включають повне роззброєння та усунення ХАМАС, тоді як Трамп наполягає на припиненні війни.

Президент США також заявив, що його адміністрація «намагається укласти угоду, щоб в Ірані не було руйнувань і смертей». Шостий раунд переговорів між США та Іраном з приводу ядерної угоди має розпочатися найближчими днями.

Під час розмови з Нетаньягу Трамп попросив його припинити говорити про напад на Іран та його ядерні об’єкти, повідомило джерело, знайоме з розмовою.

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Нетаньягу раніше неодноразово наполягав на військовому варіанті зупинення ядерної програми Ірану. У розмові з Трампом Нетаньягу сказав Трампу, що Іран просто намагається виграти час і не налаштований серйозно на переговори, повідомило джерело.

Нагадаємо, ще 30 травня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль і ХАМАС близькі до досягнення домовленості про тимчасове перемир’я.