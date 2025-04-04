Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп звільнив щонайменше трьох старших посадовців Ради національної безпеки після незвичайної зустрічі в Овальному кабінеті з праворадикальною активісткою Лаурою Лумер, яка надала список осіб, яких вважає нелояльними до глави держави.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на американського посадовця, обізнаного з деталями справи.

Звільнені були серед тих, кого Лумер прямо критикувала під час зустрічі в середу, 2 квітня. Джерело повідомляє, що інші співробітники РНБ також можуть бути усунені найближчим часом. Деякі з них вже були повернуті до своїх агентств ще до зустрічі.

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Лумер, відома поширенням теорій змови і гострою критикою посадовців, на зустрічі передала президенту документи, які, за її словами, підтверджують звинувачення проти співробітників Ради. Участь у зустрічі також брали радник з нацбезпеки Майкл Волц, віцепрезидент Джей-Ді Венс, керівник апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, очільник кадрової служби Серджіо Гор і міністр торгівлі Говард Латнік.

Її ціллю стали, зокрема, співробітники, які, за словами Лумер і її союзників, мають «неоконсервативні» погляди і суперечать зовнішньополітичній лінії Трампа «Америка передусім».

Наразі посаду зберіг заступник радника з нацбезпеки Алекс Вонг — один із головних об’єктів критики Лумер, повідомило джерело.

Рейтинг схвалення американського президента Дональда Трампа впав до найнижчого рівня під час його другого терміну перебування в Білому домі на тлі його управління економікою і нещодавнього витоку військової інформації з чату Signal. Про це повідомляє The Hill із посиланням на дані опитування Reuters/Ipsos.

Згідно з ним, рейтинг схвалення Трампа становить 43%, що на 2% нижче порівняно з опитуванням, проведеним наприкінці березня. Після вступу Трампа на посаду 20 січня його рейтинг схвалення становив 47%.