Речниця Білого дому Кеті Захарія / © Associated Press

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Новопризначену прессекретарку президента США Дональда Трампа Кеті Захарію звільнили з посади після лише п’яти днів роботи. Причиною стали невдалий дебют перед журналістами та скандал навколо її заяв про юридичну освіту й адвокатську кваліфікацію.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на трьох співрозмовників, обізнаних із ситуацією.

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За даними видання, рішення про звільнення ухвалили в п’ятницю, однак офіційно про нього на той момент не оголосили. Представники Білого дому та сама Захарія не відповіли на запити журналістів щодо цієї інформації.

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У п’ятницю Дональд Трамп підтвердив, що розмовляв із Захарією про її подальшу роботу. За словами президента, він запропонував їй подумати, чи варто залишатися на цій посаді.

«Чесно кажучи, якби я був на вашому місці, я б переосмислив це», — переказав Трамп свою розмову з прессекретаркою.

Він також зазначив, що запитав її, чи справді їй потрібна ця робота, і висловив сумнів щодо доцільності її подальшого перебування на посаді. Водночас президент припустив, що Захарія може продовжити працювати на нього «в якійсь формі, але, можливо, у більш приємній».

Що стало причиною звільнення

Кеті Захарія розпочала роботу в понеділок, а вже у вівторок провела свій перший і, як виявилося, останній брифінг для журналістів. Під час зустрічі вона переважно зачитувала підготовлений текст і припинила спілкування після трьох запитань.

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Після цього американські ЗМІ почали активно обговорювати її професійну кваліфікацію. Захарія позиціонувала себе як юристку, і Трамп також називав її адвокаткою, однак, за інформацією видання, вона не склала адвокатський іспит.

Під час спілкування з журналістами на Південному лужку Білого дому репортер кілька разів попросив Захарію уточнити, у якому штаті вона складала іспит. Двічі у відповідь вона сказала: «Коли я переїхала до Китаю».

Пізніше Захарія пояснила The New York Times, що не розчула запитання, хоча Трамп, який стояв неподалік, повторив його для неї.

Додаткові запитання щодо її кваліфікації пролунали в п’ятницю в ефірі програми Fox News «Fox & Friends». Ведучий Лоуренс Джонс прямо запитав, чи шкодує вона, що не розповіла президенту про те, що не склала адвокатський іспит.

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«Ну, Лоуренсе, таких запитань мені не ставили», — відповіла Захарія.

За даними The New York Times, перед призначенням Захарія була маловідомою коментаторкою Fox News, із якою мало хто в Білому домі був знайомий. Президент запропонував їй цю посаду в п’ятницю, а до роботи вона приступила в понеділок. На момент звільнення вона навіть не встигла переїхати до Вашингтона.

Її кандидатуру підтримувала Наталі Гарп — впливова помічниця, яка часто перебуває поруч із президентом. Однак інші представники адміністрації, за інформацією видання, вважали її перший виступ перед журналістами провальним.

Нагадаємо, нова прессекретарка Білого дому Кеті Захарія провела свій перший брифінг, який викликав критику через її поведінку перед камерами та короткі відповіді журналістам. Експерти з мови тіла звернули увагу на її нервову усмішку й невпевнену манеру виступу, а окрему увагу привернула відповідь на запитання про передавання розвідданих Україні.

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