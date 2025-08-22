ЦРУ / © Лента.ру

Президент США Дональд Трамп усунув від роботи одну з найвищих за посадою офіцерок ЦРУ, яка понад 20 років працювала у сфері розвідки та відповідала за російський напрям.

Про це повідомляє The Economist.

За даними видання, 2016 року вона координувала підготовку доповіді про втручання Кремля у вибори на користь Трампа. Пізніше очолила підрозділ, що відповідав за аналітику та операції ЦРУ щодо Росії та пострадянського простору.

Журналісти зазначають, що відсторонення офіцерки ЦРУ, яка керувала сотнями аналітиків, та іншого персоналу, викликало тривогу серед багатьох нинішніх та колишніх розвідників.

Колишній офіцер ЦРУ Ларрі Пфайфер, якому відкликали допуск 20 січня цього року, зазначив, що втрата допуску до секретної інформації — це «кінець кар’єри».

«Навіть прибиральники мають допуск. Багато офіцерів також покладаються на допуски після виходу на пенсію для роботи консультантами. Вважалося, що звільнена офіцерка ЦРУ була близька до пенсійного віку», — зазначив він.

Нагадаємо, Тулсі Габбард, директорка національної розвідки США, видала директиву, у якій заборонила передавати всю інформацію щодо мирних переговорів між Росією та Україною американським партнерам-розвідникам.

Йдеться, зокрема, про служби розвідки країн альянсу «П’яти очей», куди входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Цей розвідувальний альянс було створено союзниками після Другої світової війни.