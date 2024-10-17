Трамп звинуватив Зеленського в початку війни: нова скандальна заява

Трамп каже, що Зеленський ніколи не повинен був дозволити цій війні початися.

Експрезидент США й кандидат на цю посаду від Республіканської партії Дональд Трамп звинуватив президента Володимира Зеленського в тому, що він нібито дозволив початися російсько-українській війні.

Про це Трамп заявив в інтерв'ю з подкастером Патріком Бет-Девідом, передають The Washington Post і Politico.

"Він (Зеленський – Ред.) ніколи не повинен був дозволити цій війні початися. Війна програна

У Politico зауважили, що риторика Трампа – це співчуття щодо агресора війни, президента Росії Володимира Путіна.

Колишній президент додав, що Джо Байден нібито "спровокував цю війну", яка "ніколи б не трапилася", якби президентом був Трамп.

Також він назвав Зеленського "одним із найбільших продавців, яких коли-небудь бачив", оскільки, за його словами, після кожного візиту українського президента США дають йому 100 мільярдів доларів.

Журналісти зауважують, що Трамп демонструє все більш дружні стосунки з Путіним. Під час своїх дебатів із віце-президенткою Камалою Гарріс минулого місяця він стверджував, що війна в Україні повинна закінчитися, але двічі не відповів прямо, чи вважає, що Україна має перемогти.

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