Трамп звинуватив BBC у спотворенні подій і впливі на вибори у США

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп звинуватив вище керівництво BBC у спробі вплинути на результати президентських виборів 2024 року.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

Американський лідер звернув увагу на те, що генеральний директор BBC Тім Деві йде у відставку, а генеральна директорка новин Дебора Тернес також залишає посаду. За словами Трампа, це сталося через «корупційні дії та спроби сфальсифікувати події».

Реклама

«Керівництво BBC, включно з Тімом Деві, звільняється або було звільнене, тому що їх спіймали на „підробці“ мого дуже гарного (ІДЕАЛЬНОГО!) виступу 6 січня. Дякую The Telegraph за викриття цих корумпованих журналістів. Це дуже нечесні люди, які намагалися вплинути на результати президентських виборів», — написав президент США.

Трамп також підкреслив, що BBC є медіаорганізацією з країни, яку багато хто вважає головним союзником Сполучених Штатів.

«Більше того, це керівництво представляє державу, яку вважають союзником США №1. Який жахливий удар по демократії!» — зазначив глава Білого дому.

Його допис викликав активну реакцію у соцмережах: прихильники Трампа звинувачують британських журналістів у «упередженості», тоді як опоненти вказують, що сам президент часто використовує медіакритику для політичного тиску.

Реклама

Раніше повідомлялося, що топ-керівники BBC подали у відставку на тлі скандалу, який розгорівся після того, як стало відомо про можливе редагування промови Дональда Трампа напередодні виборів у США.

Ми раніше інформували, що колишній президент Сполучених Штатів Джозеф Байден заявив, що політика чинного американського лідера Дональда Трампа зруйнувала не лише державні інституції, а й саму ідею демократії в країні.