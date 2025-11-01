Трамп звинуватив демократів у блокуванні допомоги малозабезпеченим через шатдаун

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що демократи навмисно блокують фінансування федеральної програми допомоги нужденним під час урядового шатдауну.

Про це Дональд Трамп написав у своїй соцмережі Truth Social, пише Укрінформ.

За словами Трампа, урядові юристи вказали, що він не має законних повноважень використовувати кошти для продовження роботи програми допомоги продуктами харчування SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) у період часткового припинення роботи уряду.

Реклама

Політик також повідомив, що суди винесли суперечливі рішення щодо можливості фінансування програми в умовах шатдауну. «Я не хочу, щоб американці голодували лише тому, що радикальні демократи відмовляються зробити правильну річ і розблокувати уряд», — заявив Трамп.

Він доручив своїм юристам звернутися до суду по роз’яснення, чи можна законно фінансувати SNAP під час шатдауну, а також закликав користувачів програми телефонувати до сенаторів-демократів із вимогою припинити блокування роботи уряду. Зокрема, він оприлюднив номер лідера демократів у Сенаті Чака Шумера.

Програма SNAP забезпечує малозабезпечених американців електронними картками для купівлі продуктів харчування. Через відсутність ухваленого бюджету з 1 жовтня федеральний уряд США частково зупинив роботу, а близько 750 тисяч працівників були відправлені у вимушені відпустки або працюють без оплати.

За оцінками Бюджетного управління Конгресу США, тривалий шатдаун може коштувати американській економіці від 7 до 14 мільярдів доларів.

Реклама

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп і мільярдер Ілон Маск перетнулися на похороні убитого американського консервативного активіста Чарлі Кірка.

Ми раніше інформували, що заступник керівника апарату Білого дому Тейлор Будович покидає посаду заради нової роботи, але її подробиці не розголошуються.