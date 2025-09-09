ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
1 хв

Трамп звинуватив демократів у жахливому вбивстві біженки з України

Дональд Трамп назвав нападника на українку в Північній Кароліні «психічно неврівноваженим божевільним» і звинуватив демократів штату у відсутності закону і порядку.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Ірина Заруцька

Ірина Заруцька / © скриншот з відео

Президент США Дональд Трамп опублікував емоційний допис щодо вбивства українки Ірини Заруцької у Північній Кароліні.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

Він назвав нападника «психічно неврівноваженим божевільним» та наголосив, що злочинець є відомим рецидивістом, якого раніше арештовували й відпускали під заставу загалом 14 разів.

«Що, чорт забирай, він робив у поїзді та на вулиці? Таких злочинців потрібно замикати у в’язниці. Кров цієї невинної жінки буквально видно на ножі вбивці, а тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у тюрму, включно з колишнім ганебним губернатором і „самопроголошеним кандидатом у сенатори“ Роєм Купером. Північна Кароліна й кожен штат потребують закону і порядку, і тільки республіканці це забезпечать!» — написав Трамп.

Американський президент також висловив обурення тим, що провідні ЗМІ США не висвітлили цей інцидент.

Раніше повідомлялося, що Ірина Заруцька з України, яка приїхала до США в пошуках нового життя, стала жертвою кривавого нападу ввечері 22 серпня.

Ми раніше інформували, що у п’ятницю, 5 вересня, телеканал WBTV отримав відеозапис з камер спостереження, на якому видно момент вбивства українки Ірини Заруцької.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie