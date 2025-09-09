- Дата публікації
Трамп звинуватив демократів у жахливому вбивстві біженки з України
Дональд Трамп назвав нападника на українку в Північній Кароліні «психічно неврівноваженим божевільним» і звинуватив демократів штату у відсутності закону і порядку.
Президент США Дональд Трамп опублікував емоційний допис щодо вбивства українки Ірини Заруцької у Північній Кароліні.
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
Він назвав нападника «психічно неврівноваженим божевільним» та наголосив, що злочинець є відомим рецидивістом, якого раніше арештовували й відпускали під заставу загалом 14 разів.
«Що, чорт забирай, він робив у поїзді та на вулиці? Таких злочинців потрібно замикати у в’язниці. Кров цієї невинної жінки буквально видно на ножі вбивці, а тепер її кров на руках демократів, які відмовляються саджати поганих людей у тюрму, включно з колишнім ганебним губернатором і „самопроголошеним кандидатом у сенатори“ Роєм Купером. Північна Кароліна й кожен штат потребують закону і порядку, і тільки республіканці це забезпечать!» — написав Трамп.
Американський президент також висловив обурення тим, що провідні ЗМІ США не висвітлили цей інцидент.
Раніше повідомлялося, що Ірина Заруцька з України, яка приїхала до США в пошуках нового життя, стала жертвою кривавого нападу ввечері 22 серпня.
Ми раніше інформували, що у п’ятницю, 5 вересня, телеканал WBTV отримав відеозапис з камер спостереження, на якому видно момент вбивства українки Ірини Заруцької.