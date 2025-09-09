Трамп звинуватив РФ у крадіжці американського проєкту гіперзвукової ракети - подробиці

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вкрала у Сполучених Штатів план створення гіперзвукової ракети.

Про це він розповів під час інтерв’ю телеканалу Fox News.

За його словами, технологія потрапила до Москви ще за часів адміністрації Барака Обами.

«Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас. Якась погана людина дала їм проєкт… Вони вкрали його під час адміністрації Обами, а не Байдена. Хоча вони, мабуть, багато вкрали і в Байдена, ми також про це почуємо», — наголосив він.

Попри критику Росії та звинувачення у крадіжці технологій, він запевнив, що Сполучені Штати активно працюють над власними надгіперзвуковими ракетами. За його словами, їх запуск відбудеться «доволі скоро», що значно посилить обороноздатність країни та її технологічну перевагу у сфері військових розробок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сполучені Штати провели нові випробування гіперзвукової ракети наземного базування Dark Eagle (LRHW). З відкритих джерел відомо, що Dark Eagle — це гіперзвукова ракета наземного базування класу «земля–земля», здатна вражати цілі на відстані до 2700 км із швидкістю понад 6100 км/год (М=5).