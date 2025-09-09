ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1003
Час на прочитання
1 хв

Трамп звинуватив РФ у крадіжці американського проєкту гіперзвукової ракети - подробиці

За словами американського президента, це нібито сталося за часів президентства Барака Обами.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія вкрала у Сполучених Штатів план створення гіперзвукової ракети.

Про це він розповів під час інтерв’ю телеканалу Fox News.

За його словами, технологія потрапила до Москви ще за часів адміністрації Барака Обами.

«Росія вкрала проєкт, вони отримали його від нас. Якась погана людина дала їм проєкт… Вони вкрали його під час адміністрації Обами, а не Байдена. Хоча вони, мабуть, багато вкрали і в Байдена, ми також про це почуємо», — наголосив він.

Попри критику Росії та звинувачення у крадіжці технологій, він запевнив, що Сполучені Штати активно працюють над власними надгіперзвуковими ракетами. За його словами, їх запуск відбудеться «доволі скоро», що значно посилить обороноздатність країни та її технологічну перевагу у сфері військових розробок.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Сполучені Штати провели нові випробування гіперзвукової ракети наземного базування Dark Eagle (LRHW). З відкритих джерел відомо, що Dark Eagle — це гіперзвукова ракета наземного базування класу «земля–земля», здатна вражати цілі на відстані до 2700 км із швидкістю понад 6100 км/год (М=5).

Дата публікації
Кількість переглядів
1003
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie