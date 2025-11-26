Трамп звинуватив The New York Times у дезінформації: що сталося

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп опублікував різку заяву, звинувативши The New York Times у дезінформації щодо його стану здоров’я та ознак втоми.

Про це він написав в соціальній мережі.

Політичний скандал вибухнув після публікації в The New York Times репортажу під заголовком: «Коротші дні, ознаки втоми: Трамп стикається з реаліями старіння на посаді».

У матеріалі йшлося про те, що протягом останніх тижнів президент США звучав хрипко під час виступів, а його робочий графік став значно легшим, порівняно з першим терміном.

Трамп відреагував заявою, назвавши видання «ворогом народу» та звинувативши журналістку Кейті Роджерс у цілеспрямованій негативній кампанії.

Для спростування чуток щодо стану здоров’я, Трамп повідомив, що нещодавно пройшов «ідеальні» медичний та когнітивний тести, результати яких, за його словами, повністю підтверджують відсутність будь-яких проблем зі здоров’ям.

«Настане день, коли в мене закінчиться енергія, це трапляється з усіма, але з ідеальними оглядами, які були нещодавно пройдені, це точно не так!» — йдеться у його дописі.

Зрештою, президент США підсумував, що всі згадки про втому є частиною цілеспрямованої негативної кампанії проти нього. Він також наголосив, що його рейтинги нібито найвищі в історії, що свідчить про його потужну підтримку перед виборами.

Допис Трампа / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у квітні Білий дім оприлюднив результати медогляду Трампа. Лікар заявив, що той «повністю придатний» до виконання обов’язків головнокомандувача. Зокрема, політик успішно пройшов когнітивний тест, а результати скринінгу на депресію/тривожність і рівень холестерину — у нормі.