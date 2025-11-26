- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 145
- Час на прочитання
- 2 хв
Трамп звинуватив The New York Times у дезінформації: що сталося
Когнітивний тест президента Трампа став предметом політичної суперечки між ним та The New York Times.
Президент США Дональд Трамп опублікував різку заяву, звинувативши The New York Times у дезінформації щодо його стану здоров’я та ознак втоми.
Про це він написав в соціальній мережі.
Політичний скандал вибухнув після публікації в The New York Times репортажу під заголовком: «Коротші дні, ознаки втоми: Трамп стикається з реаліями старіння на посаді».
У матеріалі йшлося про те, що протягом останніх тижнів президент США звучав хрипко під час виступів, а його робочий графік став значно легшим, порівняно з першим терміном.
Трамп відреагував заявою, назвавши видання «ворогом народу» та звинувативши журналістку Кейті Роджерс у цілеспрямованій негативній кампанії.
Для спростування чуток щодо стану здоров’я, Трамп повідомив, що нещодавно пройшов «ідеальні» медичний та когнітивний тести, результати яких, за його словами, повністю підтверджують відсутність будь-яких проблем зі здоров’ям.
«Настане день, коли в мене закінчиться енергія, це трапляється з усіма, але з ідеальними оглядами, які були нещодавно пройдені, це точно не так!» — йдеться у його дописі.
Зрештою, президент США підсумував, що всі згадки про втому є частиною цілеспрямованої негативної кампанії проти нього. Він також наголосив, що його рейтинги нібито найвищі в історії, що свідчить про його потужну підтримку перед виборами.
Нагадаємо, у квітні Білий дім оприлюднив результати медогляду Трампа. Лікар заявив, що той «повністю придатний» до виконання обов’язків головнокомандувача. Зокрема, політик успішно пройшов когнітивний тест, а результати скринінгу на депресію/тривожність і рівень холестерину — у нормі.