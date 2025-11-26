ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
2 хв

Трамп звинуватив The New York Times у дезінформації: що сталося

Когнітивний тест президента Трампа став предметом політичної суперечки між ним та The New York Times.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп опублікував різку заяву, звинувативши The New York Times у дезінформації щодо його стану здоров’я та ознак втоми.

Про це він написав в соціальній мережі.

Політичний скандал вибухнув після публікації в The New York Times репортажу під заголовком: «Коротші дні, ознаки втоми: Трамп стикається з реаліями старіння на посаді».

У матеріалі йшлося про те, що протягом останніх тижнів президент США звучав хрипко під час виступів, а його робочий графік став значно легшим, порівняно з першим терміном.

Трамп відреагував заявою, назвавши видання «ворогом народу» та звинувативши журналістку Кейті Роджерс у цілеспрямованій негативній кампанії.

Для спростування чуток щодо стану здоров’я, Трамп повідомив, що нещодавно пройшов «ідеальні» медичний та когнітивний тести, результати яких, за його словами, повністю підтверджують відсутність будь-яких проблем зі здоров’ям.

«Настане день, коли в мене закінчиться енергія, це трапляється з усіма, але з ідеальними оглядами, які були нещодавно пройдені, це точно не так!» — йдеться у його дописі.

Зрештою, президент США підсумував, що всі згадки про втому є частиною цілеспрямованої негативної кампанії проти нього. Він також наголосив, що його рейтинги нібито найвищі в історії, що свідчить про його потужну підтримку перед виборами.

Допис Трампа / © Фото з відкритих джерел

Допис Трампа / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у квітні Білий дім оприлюднив результати медогляду Трампа. Лікар заявив, що той «повністю придатний» до виконання обов’язків головнокомандувача. Зокрема, політик успішно пройшов когнітивний тест, а результати скринінгу на депресію/тривожність і рівень холестерину — у нормі.

Дата публікації
Кількість переглядів
145
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie