Трампа критикують за порушення етикету під час зустрічі з королем Чарльзом: що відбулося (відео)

Король Чарльз і Дональд Трамп / © Associated Press

Президента США Дональда Трампа розкритикували за те, що він під час свого державного візиту до Британії начебто порушив етикет на зустрічі з королем Чарльзом. Американському президенту закидають, що він ішов попереду короля і привітався за руку з ним та іншими членами королівської родини.

Про це повідомило видання Newsweek.

Король Чарльз зустрів президента США у Віндзорському замку, де відбулася офіційна церемонія зустрічі.

Вони разом оглянули стрій Королівської гвардії, при цьому король Чарльз ішов сам на певній відстані позаду Трампа, що викликало коментарі в соціальних мережах.

Зокрема, відома телевізійна коментаторка Наріндер Каур написала на X: «О Боже… він йде перед королем, ніби Чарльз навіть не існує і не має значення!».

Як повідомило Newsweek джерело в королівській родині, за протоколом глава держави, який здійснює візит, завжди йде першим.

У тому, що Трамп не порушував у цьому випадку етикет свідчить відео, зняте перед початком оглядин почесної варти, на якому видно, що король Чарльз запрошує Трампа пройти перед ним.

Також президента США деякі коментатори критикували за те, що під час зустрічі з королем Чарльзом він вирішив не схиляти голови, а привітався рукостисканням, поклавши зверху руку. У такий же спосіб він привітався із принцом Вільямом.

Однак, як зауважило видання Newsweek, на офіційному вебсайті королівської родини наведено такі рекомендації щодо зустрічі з королівською родиною: «Немає обов’язкових правил поведінки під час зустрічі з королевою чи членом королівської родини, але багато людей бажають дотримуватися традиційних форм. Для чоловіків це уклін шиї (лише з голови), тоді як жінки роблять невеликий реверанс. Інші люди віддають перевагу простому рукостисканню звичайним способом».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перша леді США Меланія Трамп не зробила реверансу, потискуючи руки Чарльзу та Каміллі, а також Вільяму та Кейт.