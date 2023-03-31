Суд Нью-Йорка оголосив звинувачення Дональду Трампу – CNN

Суд Нью-Йорка оголосив звинуваченняі 45-му президенту США Дональду Трампу. Його можуть притягнути до кримінальної відповідальності вже наступного тижня.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела.

Адвокат політика заявив, що обвинувальний акт оголосять найближчими днями. Утім, Дональд Трамп вважає звинувачення у свою сторону "політичним переслідуванням і втручанням у вибори на найвищому рівні в історії".

Як відомо, подібних прецедентів у Сполучених Штатах іще не траплялося. Тож, це може бути перший випадок у американській історії, коли перед кримінальною відповідальністю постане президент - чи то нинішній, чи то колишній.

Нагадаємо, Трампа звинувачують у прихованій виплаті 130 тисяч доларів США порноактрисі, із якою в нього нібито був роман. 45-й президент закликав своїх прихильників до протесту, спрогнозувавши, що його заарештують 21 березня.

Також Дональда Трампа звинувачують іще й у тому, що він не зареєстрував понад сто подарунків від іноземних урядів та керівників держав. Зокрема, йдеться про суму близько 291 тис. доларів.

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