Трампа можуть прибрати ще до Нового року: дипломат прогнозує катастрофічну поразку на виборах

Дональд Трамп / © Associated Press

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На президента США Дональда Трампа може чекати катастрофічна поразка на виборах у Конгрес після чого проти нього можуть розпочати процедуру імпічменту.

Про це дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Білорусь у 2010–2011 роках Роман Безсмертний сказав в етері Еспресо.

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За словами Безсмертного, після виборів Трамп може втратити значну частину свого впливу в американській політиці. Водночас дипломат не виключає, що президента США можуть спробувати усунути з посади ще до Нового року.

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«Трампа, чекає катастрофічна поразка на цих виборах. І його, як кочергу чи віник, поставлять у куток американської політики. І стоятиме він там — якщо його просто не приберуть іще до Нового року через імпічмент, — бо він набрид уже всій Америці настільки, що нині вже очевидно: республіканці зазнають поразку і в Палаті представників, причому перевага демократів там становитиме десь 30 голосів», — зазначив Безсмертний.

На думку дипломата, схожий сценарій може розгорнутися і в Сенаті. Він припустив, що демократи здатні отримати там на 10–15 голосів більше.

«І тут загроза не тільки відсторонення Трампа від процесів, початку судів і слідчих комісій, а й цілком можливий варіант подальшого розвитку подій — імпічмент», — наголосив Безсмертний.

Він також закликав не розцінювати нинішні дії Трампа як справжні переговори або реальний поступ у напрямку досягнення миру.

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«Тому не дивіться на те, що нині намагається робити Трамп, як на перемовини, як на досягнення якогось мирного процесу — це імітація процесу», — підсумував дипломат.

Раніше повідомлялося, що Дональд Трамп закликав американців підтримати республіканців, пообіцявши їм одноразову виплату $5 000.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп подарував трьом своїм помічницям у Білому домі по 45 тисяч доларів готівкою.

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