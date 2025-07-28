Трампа охороняв дивний автомобіль, поки він грав у гольф у Шотландії: фото

Дональд Трамп на полі для гольфу в Шотландії / © The White House

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Президент США Дональд Трамп побував у Шотландії, де пограв у гольф. А в Абердині протестували проти його присутності. Але увагу ЗМІ привернуло не тільки це, а й безпрецедентні заходи охорони. Поле для гольфу оточували армійські вантажівки, а президента США супроводжував новенький броньований гольф-кар.

Про це пише Daily Mail.

Хоча президент США вирішив проїхати полем для гольфу на стандартному білому баггі, за ним упродовж усього забігу слідував помітно громіздкіший позашляховик.

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Експерти з безпеки вважають, що за всіма «явними ознаками» візок є важкоброньованим засобом захисту.

Він мав схожість зі «Звіром» — офіційним автомобілем президента США, який супроводжує главу держави в більшості поїздок.

«Звір» є броньованим і куленепробивним автомобілем, оснащеним гаджетами в стилі Бонда, включно з димовими завісами та електрифікованими дверними ручками.

Броньований гольф-кар слідував за Трампом по полю / © The White House

А гольф-кар здавався його меншою копією. Експерти зазначили, що чорна смуга навколо лобового скла вказує на те, що автомобіль броньований, а вм’ятини навколо вікон — ще одна явна ознака бронювання, що передбачає додавання додаткових панелей для захисту.

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Вікна були тоновані, оскільки вони посилені шарами ламінату, відомого як «прозора броня». Один з експертів ідентифікував модель як Polaris Ranger XP і повідомив, що він спроєктований таким способом, щоб забезпечити пасажирам максимальний захист, залишаючись водночас досить легким, щоб не пошкодити трасу.

Polaris Ranger XP продається звичайним покупцям приблизно за 20 000 фунтів стерлінгів, однак слід зазначити, що сильно модифікована версія Трампа обійдеться набагато дорожче.

Передбачається, що гольф-кар супроводжував Трампа, щоб дати йому можливість безпечно сховатися, якщо по ньому відкриють вогонь на відкритому полі для гольфу.

Але присутність броньованого гольф-кара стала не головною сенсацією візиту Трампа до Шотландії. Камери зафіксували, як президент США шахраював у гольф.

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Дональд Трамп пограв у гольф у Шотландії / © The White House

Кедді (помічники на полі для гольфу), непомітно підкидали м’ячики на полі у вигідне місце, щоб президенту США було легше зробити ефектне влучання в лунку.

Візит президента США в Тернберрі на поля для гольфу є частиною приватної п’ятиденної поїздки до Шотландії, яка розпочалася в п’ятницю ввечері. Дональд Трамп уже встиг зустрітися з Урсулою фон дер Ляєн для переговорів щодо торговельних відносин між США та Європою.

Нагадаємо, державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо натякнув, хто може замінити Дональда Трампа на посаді президента США.