Трампа оштрафували на 5 тисяч доларів за пост у соцмережі: кого він образив

Штраф винесено за порушення заборони щось говорити або писати про членів апарату суду.

Нью-йоркський суддя Артур Енґорон 20 жовтня оштрафував колишнього президента США Дональда Трампа на пʼять тисяч доларів.

Про це пише CNN.

Суддя Енґорон ухвалив, що Трамп порушив зобовʼязання про нерозголошення, яке забороняє політику образливо відгукуватися про співробітників суду в процесі про шахрайство. Цей розгляд повʼязаний зі звинуваченнями на адресу Трампа про введення в оману щодо вартості його активів.

Штраф експрезиденту суддя призначив за те, що на сайті передвиборчої кампанії Трампа залишився в соцмережах пост про одного зі співробітників суду, який Енґорон визнав принизливим і розпорядився видалити.

Суддя не став звинувачувати політика-республіканця в неповазі, але залишив за собою право зробити це в майбутньому – або навіть відправити Трампа під варту, якщо політик продовжить порушувати заборону.

"Дональд Трамп отримав достатні попередження від цього суду щодо можливих наслідків порушення наказу про наклеп. Він конкретно визнав, що розуміє і буде виконувати його. Відповідно, винесення ще одного попередження вже недоцільне; цей суд далеко позаду стадії попередження", – сказав суддя Артур Енгорон.

Адвокати Трампа запевнили, що збереження публікації на сайті було ненавмисним.

Нагадаємо, Дональду Трампу у Федеральному суді Вашингтона оголосили звинувачення у змові заради спроби скасувати результати виборів у 2020 році, що призвело до нападу на Капітолій США 6 січня 2021 року.

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