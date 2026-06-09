Трампа освистали на очах тисяч людей: що стало причиною (відео)

Трампа освистали тисячі американців / © AP News

Реклама

Президента США Дональда Трампа гучно освистали тисячі американців. Усе сталося під час звучання національного гімну на фіналі NBA 2026. Президент відвідав третю гру між «Нью-Йорк Нікс» та «Сан-Антоніо Сперс», але був принижений фанатами.

Про це повідомляє Yahoo Sports.

Дональда Трампа освистали під час гімну США

Через те що американський лідер захотів прийти на гру, довелося перекривати десятки маршрутів. Вболівальники, які збиралися на матч, були змушені або прийти на кілька годин раніше, або запізнитися взагалі.

Реклама

Уболівальників закликали прибути на стадіон на дві години раніше, аби президент США міг безпечно дістатися на гру. Люди стояли у довжелезних чергах, аби лише потрапити до Медісон-сквер-гарден.

Захисник команди «Сан-Антоніо Сперс» Де’Аарон Фокс сказав журналістам, що присутність Трампа на грі створює незручності для всіх інших.

Жителі Нью-Йорка вирішили показати своє ставлення до Трампа. Коли під час звучання гімну президента США показали на великому екрані, публіка гучно освистала його.

Комісар NBA Адам Сільвер захистив появу Трампа перед грою в інтерв’ю команді Inside the NBA:

Реклама

«„Нікс“ ведуть у серії 2–0 перед третьою грою. Чи вплине поява Трампа на атмосферу? Ми знаємо, що деяким гравцям „Нікс“ він не подобається».

Напередодні третьої гри фіналу керівництво клубу «Нью-Йорк Нікс» офіційно попередило вболівальників про можливі затримки.

Схожа ситуація вже виникала торік на фіналі Відкритого чемпіонату США з тенісу в Нью-Йорку. Через ретельні перевірки на вході утворилися величезні черги, і частина трибун залишалася порожньою навіть після того, як організатори змістили час початку матчу.

На запитання журналістів CBS News про те, як звичайним американцям дозволити собі такі витрати, Трамп порадив скористатися трансляцією:

Реклама

«Вони можуть подивитися гру по телевізору — це майже безкоштовно. Але таке життя. Якби команда не мала такого шаленого успіху, потрапити на трибуни було б набагато простіше. Зараз у них чудові часи і чудова команда, хоча раніше вони теж зазнавали втрат і страждали», — заявив Трамп.

Трамп назвав журналістку «шахрайкою або дурною»

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп достроково припинив інтерв’ю з ведучою програми «Meet The Press» Крістен Велкер після різкої суперечки.

Під час розмови він вкотре наполягав на тому, що президентські вибори 2020 року, де переміг Джо Байден, були сфальсифіковані.

Трамп звинуватив журналістку та телеканал, який вона представляє, у шахрайстві, заявивши, що медіа чудово знають про нібито «підроблені» результати голосування.

Реклама

Коли Велкер заперечила ці твердження, політик звинуватив її у грі на руку фальсифікаторам і назвав «або шахрайкою, або дурною», після чого розмова завершилася.

Новини партнерів