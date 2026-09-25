Трампа розкритикували через Китай і Росію: демократи заявили про «піврічну бездіяльність»

Сі Цзіньпін та Дональд Трамп / © Associated Press

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Сенатори-демократи у США заявили, що результати зустрічі президента Дональда Трампа з головою Китаю Сі Цзіньпіном не продемонстрували достатніх кроків для протидії обходу санкцій та постачанню до Росії товарів, які можуть використовуватися для підтримки її війни.

Про це йдеться у спільній заяві демократів у Сенаті США.

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У заяві сенатори наголосили, що заклики до зниження напруженості під час саміту не вирішують питання постачання китайської продукції до Росії.

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«Заклики саміту до деескалації нічого не роблять для зупинки потоку китайських товарів подвійного призначення, які підтримують життя воєнної машини Володимира Путіна», — йдеться у заяві.

Демократи заявили, що якщо Трамп справді прагне завершити війну Росії проти України, йому варто, за їхніми словами, належним чином реалізувати законодавство про санкції проти Росії та Ірану.

Сенатори також закликали адміністрацію Трампа припинити бездіяльність щодо протидії схемам обходу санкцій, які, як вони стверджують, сприяють продовженню російської війни.

Йдеться, зокрема, про експорт китайських товарів подвійного призначення до Москви та закупівлю російської нафти.

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Водночас демократи наголосили, що дипломатичні контакти з Китаєм залишаються важливими для запобігання конфліктам та захисту інтересів США. Однак, на їхню думку, результати зустрічі Трампа і Сі «не виправдали очікувань».

За словами сенаторів, під час переговорів адміністрація США мала приділити більше уваги питанням торговельної політики Китаю, захисту технологій та діям, які Вашингтон пов’язує з атаками на американських військових.

Натомість, як заявили демократи, Трамп обрав «пишноту замість мети» — вони назвали результатом зустрічі відмову від жорсткої дипломатії на користь урочистих заходів та розкішної вечері з друзями-мільярдерами.

Раніше повідомлялося, що лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Білого дому з державним візитом, який приймає президент США Дональд Трамп.

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Ми раніше інформували, що США не підписали в ООН спільну заяву 50 країн та ЄС про заклик до Росії погодитися на негайне припинення вогню.

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