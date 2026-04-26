Трампа терміново евакуювали після стрілянини на офіційному заході (відео)

Евакуація Трампа

Президента США Дональда Трампа терміново евакуювали з вечері Асоціації кореспондентів Білого дому після того, як було чути звуки, схожі на постріли.

Про це інформує Reuters.

Захід відбувався у готелі Washington Hilton, де зібралося 2600 запрошених гостей.

На опублікованих кадрах видно, як після почутих звуків Трампа виводять агенти Секретної служби.

Інших посадовців адміністрації Трампа, які були присутні на заході, також евакуювали після шуму та метушні поблизу бальної зали готелю, де проходила вечеря.

За даними CNN, президент наразі в безпеці.

Секретна служба США через прес-пул Білого дому повідомила про затримку стрільця, якого наразі допитують.

Раніше повідомлялося, що у США було оголошено вирок 60-річному Раяну Рауту, якого присяжні визнали винним у спробі замаху на президента Дональда Трампа на його полі для гольфу у Флориді у вересні 2024 року.

Ми раніше інформували, що у США заарештували чоловіка, підозрюваного у тому, що він світив лазерною указкою на Marine One — президентський гелікоптер із лідером країни Дональдом Трампом на борту.