Трампа відмовляють від ядерних випробувань: чиновники США виступають проти ідеї президента

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Високопосадовці Міністерства енергетики США та Національного управління ядерної безпеки (NNSA) найближчими днями планують зустрітися з адміністрацією Білого дому та Радою національної безпеки, щоб переконати президента США Дональда Трампа відмовитися від відновлення вибухових випробувань ядерної зброї. Експерти вважають, що підривати боєголовки, як запропонував Трамп, не тільки недоцільно, а й може викликати геополітичну напругу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Ідея, яка викликала плутанину

Причиною внутрішнього конфлікту став пост Трампа у соціальних мережах, опублікований ним у жовтні, де він доручив Міністерству оборони розпочати тестування ядерної зброї «через програми тестування в інших країнах». Хоча за будівництво та тестування бомб відповідає NNSA (підрозділ Міненергетики), а не Міністерство оборони, у Білому домі підтвердили наміри президента.

Реклама

«Через програми тестування інших країн, президент Трамп доручив Міністерству війни та Міністерству енергетики випробувати нашу ядерну зброю на паритетній основі. Ніщо не виключено з розгляду, оскільки всі повноваження щодо прийняття рішень належать Президенту», — заявив представник Білого дому.

Сам Трамп нещодавно пояснив своє рішення прагненням не відставати від інших ядерних держав.

«Причина, через яку я кажу — тестування, полягає в тому, що Росія оголосила, що збирається провести випробування. Якщо ви помітили, Північна Корея постійно проводить випробування. Інші країни тестують. Я не хочу бути єдиною країною, яка не тестує», — заявив Трамп.

Це сталося після того, як у жовтні президент Росії Володимир Путін заявив про нібито успішне випробування торпеди «Посейдон».

Реклама

Спроба перенаправити рішення

Американські високопосадовці, включно з міністром енергетики Крісом Райтом та очільником NNSA Брендоном М. Вільямсом, планують повідомити Білому дому, що підрив ядерних боєголовок є недоцільним.

«На майбутній зустрічі чиновники NNSA та DOE будуть готові сказати адміністрації, що „не буде жодних випробувань“ із залученням вибухових ядерних матеріалів, і намагатимуться схилити Білий дім до здійсненного плану, який не передбачає підриву чогось», — зазначило одне з джерел видання.

За словами іншого джерела, в адміністрації розглядають коментарі президента як бажання посилити тестування ядерних ракет, а не детонацію бомб. Сам Райт раніше заявляв, що випробування США є «системними випробуваннями», але «не ядерними вибухами».

Наслідки відновлення випробувань

Наразі політика NNSA не змінилася: жодних планів щодо вибухових випробувань немає. Востаннє США проводили повномасштабне ядерне випробування у 1992 році, а у 1996 році ця практика була заборонена президентом Біллом Клінтоном.

Реклама

Експерти занепокоєні, що відновлення випробувань може загострити геополітичну напругу.

«Існує занепокоєння, що якщо США відновлять тестування, Китай також може використати це як привід для проведення ядерних випробувань — те, що він, за його словами, зараз не робить — підвищуючи геополітичну температуру в усьому світі», — зазначає джерело.

Також зазначається, що якщо Трамп накаже відновити тестування (на що він має повноваження), це займе мінімум 36 місяців підземних робіт у Неваді для отримання науково корисних даних. При цьому є ризики судових позовів від екологічних груп, а також опір з боку влади штату.

очільник Пентагону Піт Гегсет порівняв теперішню ситуацію у світі з 1939 роком, коли вибухнула Друга світова війна. За його словами, США повинні перевести всю систему оборонних закупівель на «воєнні рейки», і бути готовими до «стримування противника».