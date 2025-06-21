Трампа висунули на Нобелівську премію миру: яка країна виступила ініціатором

Дональд Трамп / © Associated Press

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Уряд Пакистану рекомендує президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року за його «рішуче дипломатичне втручання і визначальне лідерство в індійсько-пакистанській кризі».

Про це повідомила пресслужба пакистанського уряду.

Там написали, що Трамп «продемонстрував велику стратегічну далекоглядність та блискучу державну мудрість» у дипломатичній роботі з Ісламабадом та Нью-Делі, і це допомогло деескалювати ситуацію, а зрештою призвело до припинення вогню і запобігло «ширшому конфлікту між двома ядерними державами, який мав би катастрофічні наслідки для мільйонів людей».

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«Це втручання є свідченням його ролі справжнього миротворця та його відданості вирішенню конфліктів шляхом діалогу», — йдеться в дописі.

Після цього Трамп опублікував пост, у якому написав, що не отримає Нобелівську премію миру за «припинення низку воєн».

«Я не отримаю Нобелівську премію миру за це, за припинення війни між Індією і Пакистаном, між Сербією і Косово, я не отримаю Нобелівську премію за збереження миру між Єгиптом і Ефіопією, і я не отримаю її за реалізацію Угод Авраама на Близькому Сході! Ні, я не отримаю Нобелівську премію, що б я не робив, включно з Росією/Україною та Ізраїлем/Іраном, якими б не були ці результати, але люди знають, і це все, що для мене важливо», — підсумував він.

Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню після переговорів за посередництва Сполучених Штатів Америки.

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