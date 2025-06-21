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Трампа висунули на Нобелівську премію миру: яка країна виступила ініціатором
Уряд Пакистану прийняв рішення висунути кандидатуру президента Сполучених Штатів на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року.
Уряд Пакистану рекомендує президента США Дональда Трампа на здобуття Нобелівської премії миру 2026 року за його «рішуче дипломатичне втручання і визначальне лідерство в індійсько-пакистанській кризі».
Про це повідомила пресслужба пакистанського уряду.
Там написали, що Трамп «продемонстрував велику стратегічну далекоглядність та блискучу державну мудрість» у дипломатичній роботі з Ісламабадом та Нью-Делі, і це допомогло деескалювати ситуацію, а зрештою призвело до припинення вогню і запобігло «ширшому конфлікту між двома ядерними державами, який мав би катастрофічні наслідки для мільйонів людей».
«Це втручання є свідченням його ролі справжнього миротворця та його відданості вирішенню конфліктів шляхом діалогу», — йдеться в дописі.
Після цього Трамп опублікував пост, у якому написав, що не отримає Нобелівську премію миру за «припинення низку воєн».
«Я не отримаю Нобелівську премію миру за це, за припинення війни між Індією і Пакистаном, між Сербією і Косово, я не отримаю Нобелівську премію за збереження миру між Єгиптом і Ефіопією, і я не отримаю її за реалізацію Угод Авраама на Близькому Сході! Ні, я не отримаю Нобелівську премію, що б я не робив, включно з Росією/Україною та Ізраїлем/Іраном, якими б не були ці результати, але люди знають, і це все, що для мене важливо», — підсумував він.
Нагадаємо, у травні президент США Дональд Трамп заявив, що Індія та Пакистан погодилися на повне та негайне припинення вогню після переговорів за посередництва Сполучених Штатів Америки.