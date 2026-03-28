Трампа “взяли на мушку”: країна НАТО перевірить постачання американської зброї до України

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Фінляндія візьме під жорсткий контроль постачання американської зброї, яку європейські країни купують для української армії. У Гельсінкі побоюються, що через виснаження власних військових ресурсів Вашингтон може таємно перенаправити критично важливі системи ППО на війну проти Ірану.

Про це пише Euronews.

Підозри щодо США та контроль НАТО

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен заявив, що його країна обов’язково перевірить, чи виконує Вашингтон контракти, підписані з європейськими членами Альянсу. Занепокоєння виникло після повідомлень у ЗМІ про те, що Пентагон розглядає можливість перекидання на Близький Схід зброї, яка призначалася для українських сил оборони.

Реклама

Йдеться насамперед про життєво необхідні системи протиповітряної оборони для перехоплення російських ракет і дронів. Їх купують через систему пріоритетних потреб НАТО для України (PURL), яка дозволяє європейцям замовляти американську зброю для Києва.

«Щоразу, коли ми оцінюємо, як витрачаються гроші, ми віримо, що механізм працює. Але якщо виникнуть проблеми, нам, звісно, доведеться це переглянути», — зазначив міністр оборони Фінляндії.

Відмова від участі у війні та шантаж Вашингтона

Водночас Гельсінкі категорично відмовляється втягуватися в американсько-ізраїльську інтервенцію в Ірані попри завуальовані погрози з боку Держсекретаря США Марко Рубіо. Американський посадовець раніше натякав, що підтримка України опиниться під загрозою, якщо Європа не допоможе розблокувати Ормузьку протоку.

У відповідь на цей шантаж фінський уряд нагадав про свій спільний кордон із Росією протяжністю 1350 кілометрів. Антті Гяккянен підкреслив, що всі ресурси його держави залучені до підтримання власної бойової готовності, тому про перекидання сил до Перської затоки не може бути й мови. Президент Фінляндії Александр Стубб також підтримав цю позицію, чітко заявивши, що війна на Близькому Сході взагалі не є справою оборонного альянсу НАТО.

Реклама

Шантаж США та дефіцит зброї

Нагадаємо, що напередодні європейські союзники відмовилися негайно відправляти військові кораблі до Ормузької протоки через високі ризики. У відповідь Держсекретар США Марко Рубіо вдався до відвертого шантажу, натякнувши, що Білий дім може зупинити допомогу нашій державі.

Американський посадовець прямо заявив, що Україна — це не американська війна, і пригрозив перенаправити призначену для ЗСУ зброю на власні потреби. Своєю чергою в ЄС нагадали, що Вашингтону варто посилити тиск на Росію, яка активно постачає Тегерану безпілотники та розвідувальні дані для ударів.

Підозри європейців щодо можливого перекидання української зброї на Близький Схід мають під собою цілком реальне підґрунтя. Через високу інтенсивність бойових дій проти Ірану Пентагон стрімко вичерпує власні запаси стратегічних крилатих ракет та інших дорогих боєприпасів.

За даними західних ЗМІ, американські військові вже випустили понад 850 ракет Tomahawk, що є абсолютно нежиттєздатним темпом. Оскільки виробництво нових систем є вкрай повільним, Вашингтон ризикує залишитися з порожніми складами, що й змушує його шукати ресурси за рахунок інших, зокрема європейських, напрямків.