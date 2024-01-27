Трампа забовʼязали виплатити журналістці понад $80 млн у справі про домагання

Ця сума більш ніж у вісім разів перевищує ту, яку вимагала жінка.
Суд зобовʼязав колишнього президента Сполучених Штатів Дональда Трампа виплатити 83,3 мільйона доларів письменниці і журналістці Джин Керролл, яка звинуватила політика в наклепі та сексуальному домаганні.
Про це інформує CNN.
У повідомленні вказується, що Трамп повинен виплатити зазначену суму за публічні заяви, які він зробив у 2019 році, заперечуючи звинувачення у спробі зґвалтування журналістки.
Суд присяжних Мангеттена вирішив, що Трамп повинен сплатити Керролл компенсацію в розмірі 18,3 мільйона доларів. Окрім того, політик повинен сплатити жінці 11 мільйонів доларів на відновлення репутації і 7,3 мільйона доларів за емоційну шкоду.
Також Дональд Трамп буде зобов'язаний сплатити 65 млн доларів штрафу за зловмисні дії, роблячи заяви щодо Керролл.
У публікації вказується, що ця сума більш ніж у вісім разів перевищує суму, яку Керролл вимагала спочатку.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канцлер Німеччини Олаф Шольц таємно сподівається на перемогу колишнього американського президента Дональда Трампа на виборах у США, які відбудуться у листопаді 2024 року.
Крім того, ми раніше інформували, що New York Times пояснили, чому ЄС боїться перемоги Трампа.
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