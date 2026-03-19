Трамп втрачає підтримку / © Associated Press

Найближчі союзники президента США Дональда Трампа в Європі відмовляються приєднатися до його військової операції проти Ірану.

Про це пише Reuters.

«Європейські лідери побоюються бути втягнутими у військовий конфлікт, цілі якого вони не до кінця розуміють», — зазначають журналісти.

Зокрема, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив сумніви щодо доцільності цієї війни.

«До цього дня немає переконливого плану того, як ця операція може увінчатися успіхом. Вашингтон не консультувався з нами і не говорив, що необхідна європейська допомога… Ми заявили, що поки триває війна, ми не будемо брати участь у забезпеченні свободи судноплавства в Ормузькій протоці, наприклад, військовими засобами», — заявив він.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус та президент Франції Еммануель Макрон також не підтримують Трампа.

Війна в Ірані загнала Трампа в лещата

Європейське видання Politico стверджує, що Європа фактично одностайно відмовила Трампу допомагати гарантувати безпеку Ормузької протоки, заявивши, що це «не її війна». Водночас, як пише американське однойменне видання, усередині самого табору Трампа наростає тривога: частина союзників президента побоюється, що Іран фактично перехопив ініціативу і заганяє США в затяжний конфлікт без чіткого виходу.

Блокування протоки вже штовхнуло ціну на нафту вище $100 за барель, а разом із нею — і внутрішньополітичний тиск на Білий дім напередодні проміжних виборів. Таким чином, Трамп опинився в лещатах: союзники за океаном відмовляють у підтримці, а свої вдома застерігають від ескалації, яка може обійтися надто дорого.