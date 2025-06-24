Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп номінований на Нобелівську премію миру за угоду щодо припинення вогню між Іраном та Ізраїлем.

Про це йдеться на Fox News.

Офіційно кандидатуру Дональда Трампа на Нобелівську премію миру висунув республіканець з Джорджії, член Палати представників Бадді Картер. Він заявив, що президент США «відіграв виняткову історичну роль» у закінченні «12‑денної війни» між Ізраїлем та Іраном.

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У листі до Нобелівського комітету він зазначив, що ця угода свідчить про «той самий дух, який Нобелівська премія миру прагне відзначити: миротворчість, запобігання війні та міжнародну гармонію».

Також у повідомленні йдеться, що Трамп «перешкодив Ірану, який вважають найбільшим державним спонсором тероризму, здобути найсмертоноснішу зброю на планеті».

«Лідерство президента Трампа під час цього кризового моменту втілює ідеали, за які присуджується Нобелівська премія миру», — заявив Картер.

Історія номінацій Трампа на Нобелівську премію

Висування Трампа на Нобелівську премію відбувається вже не вперше. Поточного року конгресмен Даррелл Ісса висунув його за миротворчий вплив перемоги на виборах 2024-го.

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21 червня 2025 року уряд Пакистану через віцепрем’єра і міністра закордонних справ Ісхака Дара номінував Трампа на Нобелівську премію миру 2026-го за посередництво у мирному врегулюванні конфлікту між Індією та Пакистаном у травні. Пакистан назвав дипломатичне втручання «рішучим» і «разючою дипломатією», яка запобігла потенційній ядерній ескалації. Проте менш ніж через добу після висування на номінацію Трамп наказав завдати удару по ядерних об’єктах в Ірані, що викликало критику в Пакистані. Ця країна назвала такий крок американського президента порушенням міжнародного права.

Раніше, в лютому 2025 року, Дональда Трампа номінував і норвезький конгресмен Крістіан Трібрінг‑Ґєдде за угоду про нормалізацію відносин між Ізраїлем та ОАЕ (Abraham Accords).

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