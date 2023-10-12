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Трампісти знайшли “медичну причину” не обирати Скаліза спікером Палати представників

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Трампісти знайшли “медичну причину” не обирати Скаліза спікером Палати представників

Фото: Associated Press

Прихильники експрезидента США звернули увагу на те, що Стів Скаліз лікується від раку.

Республіканці, які є виразними прихильниками експрезидента США Дональда Трампа, вважають неправильним вибір Стіва Скаліза претендентом на нового спікера Палати представників. Трампісти цинічно мотивували свою позицію тим, що Скаліз проходить лікування від множинної мієломи - форми раку крові.

Про це повідомляє Reuters.

“Мені подобається Стів Скаліз, і він мені подобається настільки, що я хочу бачити, як він перемагає рак, а не жертвує своїм здоров'ям на найскладнішій посаді в Конгресі", – заявила  Маджорі Тейлор Грін, яка підтримувала його конкурента та фаворита Дональда Трампа — Джима Джордана, який є відвертим скептиком щодо військової допомоги Україні.

Водночас 58-річний Скаліз отримав майже легендарний статус у республіканських колах, переживши важке вогнепальне поранення після того, як озброєний чоловік відкрив вогонь під час тренування для благодійного бейсбольного матчу в 2017 році. Він також викликає широку повагу як ветеран-законодавець, який багато років обіймав партійні керівні посади. 

Як повідомлялося раніше, під час таємного голосування серед представників Республіканської партії Стів Скаліз отимав 113 голосів, а Джим Джордан — 99.

Нагадаємо, спікера нижньої палати Конгресу США Кевіна Маккарті усунуто з посади. За його відставку проголосували 216 осіб, проти — 210. Такий випадок, коли члени Палати представників проголосували за відставку спікера, стався вперше в історії Сполучених Штатів.

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Дата публікації
Перегляди
802
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