Трампу буде складно переконати Зеленського і Путіна сісти за стіл переговорів, - Foreign Affairs

Однак альтернатив майже не існує, а важелі впливу у нового президента США зберігаються.

У травні 2023 року Дональд Трамп заявив, що здатен завершити війну в Україні за 24 години. Це стало однією з його ключових передвиборчих тез.

Про це повідомив колишній посол США в Росії Майкл Макфол в статті для Foreign Affairs.

З моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, Київ і його союзники обережно підходили до питання переговорів, побоюючись, що це може бути сприйнято як слабкість. Однак обрання Дональда Трампа президентом США відкриває для президента України Володимира Зеленського простір для маневру. Тепер він може стверджувати, що участь у переговорах стає необхідною під впливом політичного тиску. У своєму нещодавньому інтерв’ю Зеленський уже дав зрозуміти, що готовий до обговорення можливих варіантів завершення війни.

Ситуація на фронті

Наразі умови війни не дозволяють швидко укласти угоду. Для її завершення потрібна або повна перемога однієї зі сторін, або патова ситуація. Жодна сторона не має явної переваги, але війна ще не дійшла до глухого кута.

"Якщо Трамп погрожуватиме скоротити допомогу Україні, Путін матиме ще більше наснаги продовжувати боротьбу, а не припинити своє вторгнення; наступаючі армії рідко припиняють боротьбу, коли їхній супротивник ось-ось стане слабшим. Якщо Путін відчує, що Трамп і його нова команда намагаються задобрити Кремль, він стане більш агресивним, а не меншим", - йдеться в матеріалі.

Урок Афганістану

Домовленість США з Талібаном під час першого терміну Трампа, яка мала на меті припинити конфлікт в Афганістані, зрештою призвела до катастрофи. Талібан використав угоду для зміцнення своїх позицій і повернув собі контроль над країною.

Схожа стратегія умиротворення агресора щодо Росії може обернутися такими ж наслідками.

"Умиротворення Путіна теж не піде. Замість того, щоб просто давати Путіну все, що він хоче — що навряд чи є прикладом розхвалюваної майстерності новообраного президента в укладанні угод — Трамп повинен розробити більш витончений план, заохочуючи Україну номінально відмовитися від деяких територій Росії в обмін на безпеку", - йдеться у статті.

Членство України в НАТО

Членство України в НАТО може стати вирішальним фактором для стабілізації ситуації на кордоні з Росією. Видання зазначає, що офіційне запрошення Києва до альянсу в день підписання мирної угоди не лише запобігатиме затягуванню процесу, але й гарантуватиме Україні чіткі перспективи безпеки.

Однак у НАТО є побоювання. Деякі країни, як Німеччина та Угорщина, вважають, що це може призвести до ескалації. В матеріалі йдеться, що Росія після трьох років війни вже не має ресурсів для протистояння НАТО. Україна ж може стати однією з найсильніших армій Альянсу, що дозволить перерозподілити військові зобов’язання між союзниками.

"Ні Путіна, ні Зеленського не вдасться легко вмовити сісти за стіл переговорів, і Трамп може обурюватися через обов’язковість збереження та навіть розширення підтримки України як засобу примусу до переговорів. Але нескінченна війна чи капітуляція перед Путіним були б набагато гіршими", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Блінкен розповів, що містить новий пакет оборонної допомоги для України, вартістю 500 мільйонів доларів.

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