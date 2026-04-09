Трампу хочуть заборонити одноосібно ухвалювати рішення щодо Ірану

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Сенат США збирається проголосувати за резолюцію, що обмежить повноваження Трампа у війні з Іраном. Так, Трампа хочуть позбавити самостійності в рішеннях щодо війни в Ірані.

Наступного тижня американські законотворці вкотре спробують ухвалити резолюцію про зупинення війни з Іраном. Трампа хочуть змусити отримувати схвалення Конгресу на будь-які подальші рішення. Про це повідомляє Reuters.

Трампа хочуть позбавити можливості самостійно ухвалювати рішення щодо Ірану

Про такі плани заявив лідер демократів у Сенаті Чак Шумер 8 квітня.

Реклама

«Конгрес має підтвердити свій авторитет, особливо в цей небезпечний момент», — додав Чак Шумер на пресконференції.

Погроза Трампа про «загибель цілої цивілізації» викликала всесвітнє занепокоєння. Особливу увагу на неї звернули демократи у США. Десятки демократів закликали звільнити Трампа із займаної посади.

Демократи апелюють до Женевської конвенції 1949 року, яка в умовах війни забороняє атакувати критично важливі для цивільного населення об’єкти.

Чак Шумер назвав заяву Трампа «божевільною» та дорікнув, що війна не лише не послабила іранський уряд, а й підвищила світові ціни на нафту.

Реклама

У Білому домі вважають дії Трампа цілком законними та такими, що відповідають його правам як головнокомандувача.

За конституцією США, війну може оголошувати лише Конгрес, а не президент. Однак обмеження не поширюється на короткострокові військові операції чи випадки, коли є загроза США.

Тепер Конгрес знову намагатиметься ухвалити резолюцію, за якою Трампа хочуть змусити отримувати дозвіл Конгресу перед початком військових операцій.

Війна з Іраном обертається проти самого Трампа у США

Розпочатий Дональдом Трампом конфлікт в Ірані починає грати проти самого Трампа у Сполучених Штатах Америки. Наприкінці березня у США прогриміли багатотисячні протести під гаслом «No Kings». Учасники протестів виступили проти міграційних рейдів, війни в Ірані та економічної кризи.

Реклама

Невдоволення діями Білого дому та Дональда Трампа вийшло за межі США. Від Трампа відвертаються союзники, зокрема, арабські лідери.

Погрози Трампа Ірану підігрівають ситуацію всередині США. Виборці незадоволені діями президента. У Конгресі почали обговорювати можливу відставку Дональда Трампа.

До імпічменту закликають демократи. Вони апелюють до 25-ї поправки, за якою віцепрезидент та більшість Кабміну можуть тимчасово відсторонити президента за нездатність виконувати свої обов’язки.

Для імпічменту американського президента необхідно набрати дві третини голосів обох палат Конгресу.