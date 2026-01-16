Трампу можуть “зв’язати руки”: у Конгресі пригрозили заблокувати кошти на "захоплення" Гренландії

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Дипломатична криза між США та Данією через бажання американського президента Дональда Трампа отримати контроль над Гренландією змусила втрутитися американських законодавців. Делегація сенаторів прибула до Копенгагена, щоб заспокоїти європейських партнерів.

Про це повідомляє Politico.

«Влада гаманця»

Сенаторка від Республіканської партії Ліза Меркаускі (штат Аляска) нагадала президенту, що він не має абсолютної влади.

«У Конгресі ми маємо інструменти в межах наших конституційних повноважень, які стосуються, зокрема, „влади гаманця“ через асигнування», — заявила вона.

Це означає, що Конгрес може просто не виділити жодного цента на будь-які операції, пов’язані з тиском на Гренландію чи її окупацією. Меркаускі наголосила: Гренландію слід розглядати як «союзника», а не як «актив».

Заборона на війну з НАТО

Сенатор-демократ Кріс Кунс пішов ще далі. Він повідомив про просування двопартійного законопроєкту, який має на меті заборонити Вашингтону вторгатися до країн-членів НАТО (Гренландія є територією Данії, яка входить до Альянсу).

Кунс також спростував аргументи Трампа про те, що острову нібито загрожують Росія та Китай.

«Чи існують реальні, нагальні загрози безпеці Гренландії з боку Китаю та Росії? Ні, не сьогодні», — сказав сенатор, назвавши слова президента «риторикою, а не реальністю».

Трамп підвищує ставки

Поки сенатори намагаються загасити пожежу, Білий дім підливає масла у вогонь. Прессекретарка Керолайн Левітт підтвердила, що президент «все ще зосереджений на придбанні Гренландії».

Ба більше, у п’ятницю, 16 січня, Трамп вдався до шантажу і заявив, що може запровадити митні тарифи для країн, які не погодяться на анексію Гренландії.

За цим шоу уважно спостерігають у Москві. Речник Кремля Дмитро Пєсков вже назвав ситуацію «дуже незвичайною з погляду міжнародного права» і додав, що Росія слідкує за розгортанням подій «разом з усім світом».

Нагадаємо, на тлі погроз США анексувати арктичний острів європейські країни висловили солідарність із Гренландією. Politico назвав варіанти дій, як Європа може врятувати Гренландію від Трампа.