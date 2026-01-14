Трампу нагадали про угоду щодо Гренландії, яку уклали США понад 100 років тому

Трамп і Європа / © ТСН.ua

Європарламент опублікував заяву на підтримку Гренландії та Данії, нагадавши президенту США Дональду Трампу про укладену ще 1916 року угоду щодо цього острова.

Відповідний документ з’явився в середу, 14 січня, на офіційному сайті Європейського парламенту.

«Рішення щодо Данії та Гренландії належать виключно Данії та Гренландії… 1916 року Сполучені Штати — шляхом угоди з Данією — заявили, що Данія має повний суверенітет над Гренландією. Цією угодою Сполучені Штати визнали, що вся Гренландія по праву є територією Данії. Зовнішні спроби змінити статус-кво є неприйнятними», — йдеться в заяві.

У Європарламенті наголосили, що Королівство Данія, включаючи Гренландію, є членом НАТО та повністю захищене колективними гарантіями безпеки Альянсу.

«Європейський парламент продовжуватиме зміцнювати європейський оборонний потенціал та забезпечувати, щоб держави-члени ЄС дотримувалися своїх зобов’язань перед НАТО, зокрема шляхом сталого інвестування в оборону та сильної присутності в Арктичному регіоні», — додали у заяві.

У документі також зазначили, що будь-яка спроба підірвати суверенітет і територіальну цілісність Данії та Гренландії порушує міжнародне право та Статут Організації Об’єднаних Націй.

«Європарламент однозначно засуджує заяви адміністрації Трампа щодо Гренландії, які є відвертим викликом міжнародному праву, принципам Статуту ООН та суверенітету та територіальній цілісності союзника НАТО. Такі заяви є неприйнятними та не мають місця у відносинах між демократичними партнерами», — йдеться в заяві, яку підписали лідери Європарламенту.

Нагадаємо, після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому «справді потрібна Гренландія». Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями.

У Європі заявили, що НАТО може готувати оборону Гренландії. Лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії опублікували спільну заяву щодо острова.

Нещодавно Білий дім опублікував провокативне зображення в акаунті на платформі Х, запропонувавши Гренландії «вибір» між США та Китаєм з Росією.