ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
646
Час на прочитання
2 хв

Трампу нагадали про угоду щодо Гренландії, яку уклали США понад 100 років тому

Угодою, яку було укладено 110 років тому, Сполучені Штати визнали, що вся Гренландія по праву є територією Данії.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Трамп і Європа

Трамп і Європа / © ТСН.ua

Європарламент опублікував заяву на підтримку Гренландії та Данії, нагадавши президенту США Дональду Трампу про укладену ще 1916 року угоду щодо цього острова.

Відповідний документ з’явився в середу, 14 січня, на офіційному сайті Європейського парламенту.

«Рішення щодо Данії та Гренландії належать виключно Данії та Гренландії… 1916 року Сполучені Штати — шляхом угоди з Данією — заявили, що Данія має повний суверенітет над Гренландією. Цією угодою Сполучені Штати визнали, що вся Гренландія по праву є територією Данії. Зовнішні спроби змінити статус-кво є неприйнятними», — йдеться в заяві.

У Європарламенті наголосили, що Королівство Данія, включаючи Гренландію, є членом НАТО та повністю захищене колективними гарантіями безпеки Альянсу.

«Європейський парламент продовжуватиме зміцнювати європейський оборонний потенціал та забезпечувати, щоб держави-члени ЄС дотримувалися своїх зобов’язань перед НАТО, зокрема шляхом сталого інвестування в оборону та сильної присутності в Арктичному регіоні», — додали у заяві.

У документі також зазначили, що будь-яка спроба підірвати суверенітет і територіальну цілісність Данії та Гренландії порушує міжнародне право та Статут Організації Об’єднаних Націй.

«Європарламент однозначно засуджує заяви адміністрації Трампа щодо Гренландії, які є відвертим викликом міжнародному праву, принципам Статуту ООН та суверенітету та територіальній цілісності союзника НАТО. Такі заяви є неприйнятними та не мають місця у відносинах між демократичними партнерами», — йдеться в заяві, яку підписали лідери Європарламенту.

Нагадаємо, після завершення військової операції у Венесуелі Дональд Трамп заявив, що йому «справді потрібна Гренландія». Мовляв, цей острів стратегічно необхідний для оборони США, бо оточений російськими та китайськими кораблями.

У Європі заявили, що НАТО може готувати оборону Гренландії. Лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії опублікували спільну заяву щодо острова.

Нещодавно Білий дім опублікував провокативне зображення в акаунті на платформі Х, запропонувавши Гренландії «вибір» між США та Китаєм з Росією.

Дата публікації
Кількість переглядів
646
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie